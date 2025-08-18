RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Golpe a la criminalidad

'El Monstruo': Intervienen búnker de 'Los Injertos del Cono Norte' y capturan a uno de sus brazos armados

Agentes policiales intervinieron un búnker de 'Los Injertos del Cono Norte' en Carabayllo. Un distribuidor de armas fue detenido en Lima Norte.

Intervienen base armada de 'Los Injertos del Cono Norte' en Carabayllo.
Intervienen base armada de 'Los Injertos del Cono Norte' en Carabayllo.

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 18/08/2025

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron esta madrugada en Carabayllo, una base armada de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' del prófugo Erick Luis Moreno Hernández, conocido como "El Monstruo".

El operativo tuvo como resultado la detención de Juan Carlos Aguirre Puma, alias 'Chiqui', de 39 años, cuando estaba por trasladarse con un vehículo a, muy probablemente, una nueva actividad delictiva. No obstante, las primeras investigaciones revelan que el intervenido no cuenta con antecedentes policiales y judiciales.  

Encuentran importante arsenal de armas 

Los efectivos policiales capturaron a un brazo armado de alias 'El Monstruo', quien no solo tendría conexión directa con el peligroso criminal, también habría participado en diversos actos delictivos en contra de empresarios, centros de abastos y transportistas de Lima Norte

El jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Divinrob - Dirincri), Cnel. Juan Carlos Montúfar Lezama, detalló que el importante armamento incautado al interior de un auto que estaba estacionado en la Av. Metropolitana y que estaba a punto de ser conducido por el intervenido. 

"Esta es una pistola Glock de 9 milímetros, adaptada con un dispositivo láser para, obviamente, precisar la ubicación o el objetivo, en este caso, iniciar un disparo, tiene una cacerina denominada "Tambor" de más de 50 municiones de armas de fuego, esto lo utilizan para un enfrentamiento, para la actividad del sicariato", indicó.   

Búnker también sería guarida de secuestros 

Otra importante revelación del operativo es que el predio que servía como refugio de Juan Carlos Aguirre Puma no solo sería usada como base armada, también habría sido usada como punto de esconder a empresarios secuestrados a manos de otros cómplices. 

Sobre la posible vinculación de Aguirre Puma en actividades delictivas, todo indica que guardaría relación con el atentado a un agente de seguridad de un mercado "Valle Chichón", hace 45 días. No conforme con ello, fuentes policiales indicaron que la organización criminal ya había puesto en la mira a un agente del mercado "La Frontera", el cual ya viene sufriendo amenazas extorsivas desde hace unas semanas. 

El coronel de la PNP indicó que el sujeto será trasladado en las próximas horas a la sede de la Dirincri en la Av. España, a fin de que tanto la PNP como la Fiscalía realicen sus diligencias de acuerdo a ley, la cual determine el origen de cómo llegaron a su poder las peligrosas armas. 

De esta manera, la Policía Nacional da un nuevo e importante golpe contra la criminalidad en Lima Norte, capturando a un sujeto relacionado a alias 'El Monstruo', criminal que viene atemorizando a casi todo Lima Norte desde 2024.  

