Cecilia García sobre Rafael López Aliaga: "No sé si gobierna borracho o sobrio"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, arremetió contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por el caos generado alrededor del plan de desvío vehicular por las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro que, inicialmente, estaba programado para este domingo 07 de julio.

Al respecto, la también abogada afirmó que el titular de la MML ha perjudicado a la capital al no entregar la autorización correspondiente. De hecho, se mostró escéptica ante la preocupación manifestada por el mencionado burgomaestre sobre cómo podría impactar este proyecto a los comerciantes de la zona.

"Es ridículo. Yo no sé si gobierna borracho o gobierna sobrio. No lo sé. Porque una persona en su alto grado de embriaguez podría no darse cuenta de lo que acaba de cometer contra los limeños que necesitan un transporte de calidad. ¿De cuándo acá le interesa que los señores que venden en las calles no vendan por once meses?", aseveró.