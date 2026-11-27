27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Imágenes breves difundidas este viernes en redes sociales registraron el momento en que al menos cuatro personas, desplazándose en dos motocicletas y a plena luz del día, escapaban tras asaltar a un cambista y sustraerle, según reportes preliminares, al menos 10 mil soles en el Cercado de Lima.

Delincuentes dispararon al aire

Para amedrentar a quienes se encontraban en el lugar, dos de los implicados efectuaron disparos al aire mientras emprendían la retirada. De acuerdo con lo observado en el registro audiovisual, todos los ocupantes de las motocicletas vestían prendas oscuras —salvo uno que llevaba pantalón azul— y utilizaban cascos cerrados que impedían su identificación.

El episodio ocurrió en el cruce de la avenida Guillermo Dansey y el jirón Huarochirí, en las inmediaciones del acceso al Hospital II Ramón Castilla, situación que generó alarma y expuso al peligro a asegurados que permanecían en los exteriores del centro asistencial.

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ESTA TARDE, ROBAN APROX. 10 MIL SOLES A CAMBISTA EN EL CRUCE DE DANSEY Y HUAROCHIRI; CERCADO DE LIMA. DELINCUENTES REALIZARON DISPAROS AL AIRE.#Tedateo #cercado #asalto #cambista #cercado pic.twitter.com/5mPenCmkzK — GianJesús (@GIANCARLO_ANDIA) November 27, 2026

Ruta de escape y diligencias pendientes

Tras cometer el atraco, los sujetos avanzaron por la avenida Guillermo Dansey en dirección hacia el cruce con la avenida Alfonso Ugarte. Hasta el momento no se ha precisado si continuaron hacia la intersección de esa vía con la plaza Dos de Mayo o si optaron por el sentido opuesto rumbo a la plaza Ramón Castilla.

A la espera de la confirmación oficial de la presencia policial y de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, el registro constituye la principal referencia inicial sobre el recorrido de los atacantes y las circunstancias del asalto.

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