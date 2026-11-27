27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los casos de dengue se han repuntado en el Perú y los casos ya superan los 126 mil, de acuerdo con el Ministerio de Salud. En regiones como Lambayeque o Ancash las cama UCI son escasas y la cifra de personas fallecidas hasta el momento ya escaló a los 124 por esta enfermedad.

Lluvias incrementarán casos

El epidemiólogo del Minsa, César Munayco, dio cuenta para Canal N sobre el número de víctimas mortales que ha dejado esta enfermedad en el territorio nacional. Frente a este escenario, exhortó a la población a adoptar medidas de prevención y advirtió que existe un alto riesgo de transmisión.

Los casos registrados han sobrepasado los 126 mil y la concentración mayor se encuentra en La Libertad, Piura, Lambayeque y San Martín, regiones donde la transmisión ha mantenido un ritmo sostenido. Pese a que la cifra de fallecidos es inferior a 2023 y 2024, la diferencia con el año pasado, que fueron 52, es notoria.

#EnVivo César Munayco, director de Epidemiología del Minsa, señala cuáles son los signos de alarma ante el dengue Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/zb92AtHu1e — Canal N (@canalN_) November 26, 2026

Además, los centros hospitalarios lambayecanos y ancashinos presentan camas UCI copadas, lo que impide atender a los casos graves que se presentan. De acuerdo con expertos, el aumento de muertes y las precipitaciones que se presentarán por el fenómeno El Niño a principios del 2027, agravaría el panorama si no hay una debida contención.

Munayco precisó que un 95 % de los pacientes que son diagnosticados de dengue logra superar la enfermedad sin ninguna complicación. Empero, existe un grupo en el cual la picadura del aedes aegypti puede llevar a cuadros de gravedad, incluso hasta causar la muerte.

Vacunación es importante

El Minsa mantiene en vigencia las campañas de vacunación y vigilancia sanitaria y hasta el momento se han aplicado más de 120 mil inoculaciones contra el dengue en todo el país. Además, esta cartera solicita el consentimiento de padres de familia para aplicarla a menores de 10 hasta los 20 años en jurisdicciones priorizadas.

Para reducir la población de zancudos adultos, brigadas de fumigación realizaron nebulizaciones espaciales en más de 900 mil viviendas de Ancash, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Lambayeque, Piura, San Martín, Tumbes, Lima Metropolitana y Lima región.

A 124 han ascendido los casos de dengue en el Perú, de acuerdo con datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, además de registrar más de 126 mil casos. Frente a esto, recordó a la población a tratar de prevenir el contagio y la cartera mantiene vigente la campaña de inmunización.