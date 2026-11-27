27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima presentó este viernes el Plan Navidad Segura 2026, estrategia con la que desplegará más de 1200 trabajadores municipales y un sistema de vigilancia y monitoreo las 24 horas para mantener el orden y prevenir riesgos en los conglomerados comerciales durante la campaña navideña.

Trabajo conjunto para evitar siniestros

El operativo contempla acciones articuladas con la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos, sumando personal de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Gestión del Riesgo de Desastres y Servicios a la Ciudad, con el objetivo declarado por el alcalde Renzo Reggiardo de detectar riesgos de forma oportuna desde el centro de control C2 antes de que se conviertan en emergencias.

Como parte del esquema tecnológico, la comuna contará con 15 cámaras con inteligencia artificial instaladas en los accesos de Mesa Redonda y el Mercado Central para controlar el aforo e identificar posibles situaciones de riesgo, además de 15 drones para generar mapas de calor ante aglomeraciones y emplear sensores térmicos en la detección temprana de amenazas de incendio.

#NavidadSegura2026 | El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, solicitó a la presidenta de la República, @KeikoFujimori, restablecer el comando unificado con las Fuerzas Armadas en la plaza Gastañeta, a fin de reforzar la seguridad durante la campaña navideña y la temporada de mayor... pic.twitter.com/jR2ZDSk44g — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 27, 2026

A ello se suman 200 cámaras corporales (bodycams) para la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES), destinadas a registrar intervenciones en fiscalización y recuperación de espacios públicos, junto con el registro y autorización de 1059 estibadores, inspecciones a locales y almacenes.

Asimismo, se dispondrá el ordenamiento del tránsito y horarios de carga y descarga, limpieza pública y el pedido al Ejecutivo para reactivar el Puesto de Comando Unificado en la plaza Castañeta con participación de las Fuerzas Armadas.

El balance de 2025: matices aún pendientes

Durante la presentación, Reggiardo destacó que en la ejecución del Plan Navidad Segura 2025 no se registraron incendios en los conglomerados comerciales, además de señalar que el aforo se mantuvo por debajo de las 55 000 personas, se clausuraron 89 establecimientos clandestinos y se realizaron más de 135 operativos conjuntos.

Si bien ese registro específico en las zonas comerciales intervenidas no contradice los datos de la campaña, observar el cuadro general de la capital en las mismas fechas muestra una dimensión más amplia del problema.

En Navidad de 2025, el Cuerpo General de Bomberos atendió 177 emergencias en un solo día, con cerca de 90 incendios solo en Lima ese 25 de diciembre y un alza de entre 15 % y 20 % de emergencias entre noviembre y diciembre de 2025 frente al periodo anterior, mientras que en las primeras horas de 2026 se reportaron 77 incendios y emergencias.

A esa estadística general se suma que buena parte de los siniestros de fin de año se asocian a pirotecnia, instalaciones eléctricas sobrecargadas y quema de residuos. Aunque las clausuras y los operativos forman parte del repertorio anual, la persistencia de almacenes clandestinos sigue siendo un factor recurrente cada fin de año, evidenciando un desafío pendiente más allá del perímetro comercial monitoreado.

El Plan Navidad Segura 2026 refuerza la presencia operativa y tecnológica en puntos críticos como Mesa Redonda y el Mercado Central durante la temporada de mayor movimiento comercial. Sin embargo, el contraste entre los resultados acotados a los conglomerados y el volumen general de emergencias subraya la importancia de sostener medidas de fondo.