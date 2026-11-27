27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jairo Concha podría dejar Universitario de Deportes al finalizar la temporada 2026 ante el interés de Liga de Quito, equipo ecuatoriano que lo tendría en carpeta para el próximo año. El mediocampista termina contrato en diciembre y todavía no define su continuidad en Ate, pese a la oferta de renovación.

Liga de Quito tendría a Jairo Concha en sus planes para 2027

Según Mercado Fútbol EC, cuenta ecuatoriana que sigue los movimientos del mercado de fichajes, el mediocampista peruano estaría en los planes de LDU. El posible interés del cuadro albo se relacionaría con la opción de incorporarlo como jugador libre.

A través de sus redes sociales, la cuenta ecuatoriana publicó información que también fue recogida por distintos medios este viernes 27 de noviembre, ante la posibilidad de una salida del volante.

"El peruano Jairo Concha estaría en los planes de LDU. Club actual Universitario de Perú, señaló.

El futbolista de 27 años tiene contrato con Universitario hasta diciembre de 2026, por lo que podría quedar libre al finalizar la temporada. El conjunto ecuatoriano, que ganó la Copa Sudamericana, aparece como una alternativa para continuar su carrera fuera del fútbol peruano.

#ÚLTIMAHORA el peruano Jairo Concha estaría en los planes de @LDU_Oficial, club actual @Universitario de Perú 🇵🇪 https://t.co/Q7sEfYHR67 — Mercado Futbol EC (@MercadoFutbolEC) November 26, 2026

Universitario espera respuesta de Concha para renovar su contrato

La dirigencia crema ya le presentó una propuesta para extender su vínculo hasta finales de 2028; sin embargo, el mediocampista todavía no responde. Según informó Gustavo Peralta, Universitario comenzó a planificar su plantel para el próximo año sin contar inicialmente con el volante.

Concha también habría manifestado su interés por jugar en el extranjero, aunque su continuidad en Ate todavía está abierta. El jugador había señalado anteriormente que ambas partes mantenían conversaciones para llegar a un acuerdo, mientras se concentraban en afrontar la recta final del campeonato.

Durante la temporada 2026, el volante registró 38 partidos disputados, tres goles y diez asistencias con Universitario, cifras que lo mantienen como uno de los jugadores con participación frecuente en el equipo. Su futuro dependerá de la respuesta a la oferta crema y las opciones que surjan del exterior.

De esta manera, Jairo Concha podría dejar Universitario para jugar en Liga de Quito en 2027, mientras el club peruano espera definir su renovación. El mediocampista deberá resolver su situación contractual en las próximas semanas, cuando termine la temporada y se concrete la planificación de ambos equipos para el siguiente año.