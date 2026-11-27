27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los oleajes anómalos y la marea alta han provocado graves daños en diferentes sectores de la Costa Verde, especialmente en la playa La Pampilla, en Miraflores. Ante ello, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció recursos para las reparaciones y solicitó declarar la zona en emergencia.

Lima destinará S/10,5 millones para recuperar la Costa Verde

Durante una inspección realizada en La Pampilla, Reggiardo informó que la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó una transferencia de S/10,5 millones a EMAPE para atender los daños en la infraestructura. Los trabajos comprenderán la recuperación del pavimento, la vía y los pilares de la zona peatonal.

El presupuesto también contempla intervenciones en otros puntos afectados, como la playa La Herradura y la bajada San Martín. Según explicó el burgomaestre, los recursos permitirán ejecutar las labores de recuperación en los sectores que presentan daños por el impacto del mar.

🔴🔵🚨 #AHORA | En diálogo con Exitosa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reiteró que hay restricción vehicular en la Costa Verde de la parte más próxima al litoral tras los oleajes anómalos. Además, adelantó que solicitó al Gobierno declarar en emergencia la Costa Verde debido a los oleajes anómalos con la finalidad de que los municipios distritales puedan dotar mecanismos rápidos y urgentes para atender las necesidades de la población. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2026

Sobre las restricciones vehiculares, el alcalde indicó que se dispuso una medida gradual mediante un decreto publicado en una edición extraordinaria de El Peruano. La primera disposición comprende el cierre del carril más próximo al litoral y podrá ampliarse según los reportes de la Marina de Guerra.

"Una de las medidas es a través de un decreto de alcaldía que se ha publicado en una edición extraordinaria en El Peruano el día de hoy, es la restricción vehicular en la zona", señaló.

La disposición corresponde al Decreto de Alcaldía N.° 013-2026, publicado este 27 de noviembre. Según la norma, las restricciones vehiculares y peatonales permanecerán vigentes hasta que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina deje sin efecto las alertas por oleajes anómalos.

Reggiardo solicita declarar en emergencia la Costa Verde

Ante los daños registrados y la continuidad de los oleajes anómalos, Renzo Reggiardo informó que solicitó al Gobierno central declarar en emergencia la Costa Verde. El alcalde señaló que presentó un oficio al jefe de Indeci, con copia remitida a la Presidencia de la República, para que se agilice la respuesta de las autoridades.

"Para que el Gobierno central declare en emergencia, y así las municipalidades distritales, la autoridad autónoma de la Costa Verde y todos los involucrados en este sector puedan dotar de mecanismos rápidos, señaló.

El pedido busca que las municipalidades distritales, la Autoridad Autónoma de la Costa Verde y las demás instituciones involucradas cuenten con mecanismos rápidos para ejecutar acciones de atención y recuperación frente a los daños provocados por el mar y la marea alta.

La solicitud de declaratoria de emergencia para la Costa Verde se suma a las restricciones vehiculares y al presupuesto de S/10,5 millones destinado a las reparaciones, mientras las autoridades buscan atender los daños y prevenir riesgos para la población.