27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero alemán Jamal Musiala, de 23 años, sufrió una nueva lesión muscular en el muslo derecho y no volverá a jugar hasta enero de 2027. El FC Bayern anunció el diagnóstico este viernes mediante un comunicado en su página web, en medio de un debate interno sobre el futuro deportivo del mediapunta ofensivo.

El futbolista solo ha disputado seis partidos en la actual temporada. Cabe mencionar que medios alemanes estiman que su periodo de recuperación tomará entre cuatro y seis semanas, lo que prolonga su ausencia de las canchas tras una recaída reciente.

@FabrizioRomano

Recaída tras 15 minutos en Lille

El club alemán confirmó el parte médico oficial luego de la derrota del Bayern por 2-1 ante Lille, disputada el miércoles por la Liga de Campeones. En ese encuentro, Musiala ingresó al campo durante el último cuarto de hora de juego.

"El servicio médico del FC Bayern diagnosticó este viernes una lesión muscular en el muslo derecho de Jamal Musiala. Estará por tanto de baja hasta nuevo aviso", dijo el FC Bayern.

No obstante, Bild y Sky señalaron que el jugador quiso participar pese a molestias sentidas contra el Colonia el 20 de noviembre, lo que habría agravado el cuadro. Antes, sufrió el mismo desgarro el 24 de septiembre con la selección de Alemania, en el calentamiento ante Países Bajos en Ámsterdam, ausentándose dos meses.

En esa línea, su situación médica también está marcada por un trastorno neurológico que afecta su día a día como deportista de élite desde hace varios meses.

Debate por salario de 25 millones

En las dos últimas semanas, el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, el presidente del directorio, Jan-Christian Dreesen, y el miembro del consejo de supervisión, Karl-Heinz Rummenigge, cuestionaron la capacidad del jugador para retomar su nivel anterior. Rummenigge incluso puso en duda su salario, estimado en 25 millones de euros anuales.

"Si no vuelve a ser el Jamal de antes sinceramente, las actuales condiciones económicas dejarían de ser justificables", dijo Karl-Heinz Rummenigge.

Ante ello, tras la derrota en el campo del club francés, el segundo capitán Joshua Kimmich criticó a los dirigentes por presionar a su compañero. "Es absolutamente inaceptable e indigno del Bayern", dijo Joshua Kimmich.

De esta manera, la baja de Musiala representa un percance deportivo para el equipo hasta 2027 y mantiene la tensión entre el vestuario y la directiva.