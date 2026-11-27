27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensa Carlos Zambrano, que inició el año con incertidumbres por un problema extradeportivo con Alianza Lima, cerró una campaña aceptable con Sport Boys, aunque su futuro no está definitivo. De acuerdo con el zaguero, la continuidad en el primer puerto no está descartada, pero no niega que le gustaría volver a vestir la blanquiazul.

Agradecido con Sport Boys

Durante una entrevista con el programa de internet 'El Arranque', el 'kaiser' habló de su presente en el conjunto rosado y lo que le depara el futuro. Aseguró que no ha concretado su continuidad para el centenario de la 'misilera', sin embargo, se mostró agradecido porque le dio la oportunidad de seguir jugando este año.

"Soy un agradecido con el club que me abrió las puertas en un momento complicado de mi carrera, de mi vida. Creo que le retribuí con mucho trabajo. Ya hemos hablado del tema de renovación, pero había dicho meses antes que quiero terminar el torneo de la mejor manera y a partir de eso pensar qué hago con mi carrera", manifestó.

🔴🔵 #ElArranque 🗣️⚽ | En El Arranque, nuestros panelistas Jorge Kieffer, José Chavarri, Vicente Cisneros, Enrique de la Rosa y Óscar Paz conversaron con Carlos Zambrano sobre su futuro futbolístico. Durante la entrevista, le consultaron si continuará en Sport Boys para la temporada 2027, año del centenario del club, y si existe alguna posibilidad de regresar a Alianza Lima. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2026

Con respecto a una vuelta a La Victoria, aseguró que de momento no hay ningún acercamiento formal, y reconoce que la forma en cómo se dio su salida representaría un obstáculo en su retorno. Remarcó su hinchaje pro Alianza Lima y que siempre desea que le vaya bien.

"Son las especulaciones que veo en las redes, nada concreto, pero a cada jugador le ilusiona, sobre todo a mí, por el tema que pasé en el club. Pero fuera de eso, apartando esas cosas, yo soy un hincha aliancista que se pudo haber equivocado en su momento y fuera de eso siempre le voy a desear lo mejor al club", puntualizó.

Expectativa de Zambrano para los playoffs

El experimentado defensa fue claro en su postura sobre quién quisiera que sea el campeón de esta temporada. Al ser hincha blanquiazul, aseguró que espera que pueda alzar el título, pero de no darse, que lo gane cualquier equipo menos los otros, en clara referencia a Universitario de Deportes, su clásico rival.

Sobre el presunto abuso ocurrido en la pretemporada 'grone' en Uruguay, aseguró que él no está denunciado. Además, señaló que si hubiera llegado antes al conjunto rosado, habrían conseguido la clasificación a un torneo internacional.

En entrevista con 'El Arranque', el defensa Carlos Zambrano habló sobre su futuro, al acabar contrato con Sport Boys y no tener definida su renovación. Manifestó que le causaría ilusión que Alianza Lima lo quiera de vuelta.