27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recordó los acuerdos suscritos en 1992 por Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora durante su encuentro con la mandataria peruana Keiko Fujimori. En su intervención, cuestionó las diferencias ideológicas y pidió priorizar la integración económica entre ambas naciones.

Rodrigo Paz recuerda los acuerdos firmados en 1992

El mandatario boliviano se refirió a los entonces presidentes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora, padres de los actuales gobernantes, quienes firmaron los Convenios de Ilo en 1992. Estos acuerdos buscaron facilitar el acceso de Bolivia al océano Pacífico mediante infraestructura portuaria y logística peruana.

Paz destacó la importancia de reconocer aquella iniciativa bilateral y señaló que sus impulsores entendieron la integración como una oportunidad para fortalecer el desarrollo de sus respectivos países.

"Hay que honrar que en 1992 dos ciudadanos del mundo, uno peruano y otro boliviano, vieron la integración como una forma de potenciar nuestras naciones. Ustedes lo lograron", sostuvo.

Acuerdo bilateral sucedido

Durante su pronunciamiento en Palacio de Gobierno, el presidente boliviano también señaló que las diferencias políticas e ideológicas retrasaron el acercamiento entre ambos pueblos. Por ello, planteó que la cooperación debe mantenerse como una prioridad para impulsar el crecimiento económico y las oportunidades de sus ciudadanos.

"La ideología no da de comer. Ser de izquierda o derecha no da de comer", señaló.

El jefe de Estado agregó que el desarrollo depende de la voluntad de trabajar conjuntamente, tanto de hombres como de mujeres, para alcanzar objetivos comunes. Asimismo, destacó la importancia de mantener relaciones entre gobiernos que permitan impulsar el crecimiento de sus respectivas naciones.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Tras el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, el presidente de boliviano Rodrigo Paz resaltó que desde 1992 se haya iniciado la relación bilateral entre su país y Perú. Sin embargo, lamentó que "los aspectos ideológicos y políticos retrasan a nuestros pueblos". 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2026

Perú y Bolivia retoman agenda de integración tras cinco años

El Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia se realizó este 27 de noviembre, tras cinco años sin esta reunión. Ambos mandatarios destacaron la importancia de fortalecer los vínculos históricos, el comercio y la cooperación entre sus países, en el marco del bicentenario diplomático.

En está reunión, las delegaciones abordaron cinco ejes: comercio e inversiones, seguridad, integración fronteriza, recursos hídricos y políticas migratorias. También se trataron propuestas para mejorar las conexiones comerciales, facilitar las exportaciones bolivianas mediante puertos peruanos y combatir actividades ilegales en la frontera.

Como parte de los acuerdos, se contemplaron la Declaración Presidencial de Lima y el Plan de Acción Ejecutivo 2026, además de un sello postal por los 200 años de relaciones diplomáticas. La reunión permitió retomar compromisos sobre infraestructura, seguridad y desarrollo económico entre Perú y Bolivia.