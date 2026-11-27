27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El documental 'Y después la lluvia', ópera prima del cineasta peruano Jorge Ruesta, inicia su gira en el circuito alternativo este 3 de diciembre en Lima. La cinta rinde homenaje a Piura y su historia marcada por el fenómeno El Niño, registrando paisajes, poblados, sonidos y habitantes del norte peruano.

La cinta fue filmada en Sechura, Chusis, Tajamar, Catacaos, Bayovar, Castilla y Piura Centro, mostrando cómo las lluvias transforman el paisaje y las condiciones de vida locales. Cabe mencionar que el proyecto ganó los Estímulos Económicos para la Cultura 2021 y 2026 en Documental Formato Largo de la DAFO.

Retrato y homenaje a Piura en siete escenarios

La ópera prima de Jorge Ruesta registra paisajes, poblados, sonidos y habitantes del norte peruano. A través de un montaje de imágenes contemporáneas, la cinta establece asociaciones entre distintos espacios y tiempos, sugiriendo las capas históricas y sociales que atraviesan el territorio.

"Un homenaje a mis raíces piuranas, a mi madre norteña, al 'gua', al chifle y a esa alegría y melancolía en la mirada de cada uno de mis tíos", dijo Jorge Ruesta.

Cabe mencionar que el rodaje se realizó en escenarios naturales de Sechura, Chusis, Tajamar, Catacaos, Bayovar, Castilla y Piura Centro. En esa línea, la película retrata cómo el fenómeno El Niño ha dejado huella en la tierra y en la memoria de quienes habitan la región.

Ante ello, el documental muestra cómo las lluvias vuelven a transformar el paisaje y las condiciones de vida de sus habitantes en el presente. Frente a las promesas, el territorio se convierte en testigo de una experiencia que se repite cada vez que sucede este desastre.

Funciones desde el 3 de diciembre

En diciembre se verá el 3 y 4 (7 p.m.) en la Alianza Francesa de Miraflores; el 9 y 10 (7 p.m.) en Cine Umbral (Arequipa); el 14 (7:30 p.m.) en la Sala Azul del CCPUCP (San Isidro); y el viernes 18 (6 p.m.) y domingo 20 (7 p.m.) en la Sala Armando Robles Godoy del MINCUL (San Borja).

En enero 2027 llegará el 7 y 8 al Cine Layka (Puno), el 10 y 17 a Asociación Cultural Haciendo Pueblo (Comas) y el 22 al Cine Club Lambayeque.

Ruesta es cineasta, montajista y docente formado en la Universidad Nacional de Ingeniería y el Instituto Charles Chaplin. Dirige el Cineclub Libro de la Imagen, montó Camino a La Hoyada y Alasitas, el mercado de los deseos, y ganó el Concurso Nacional de Cortometrajes de la DAFO con El silencio es otro (2017).