27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Comando Especial VRAEM confirmó el fallecimiento de ocho efectivos militares y la supervivencia de uno tras el accidente de la aeronave MI-17. El hecho fue informado mediante el Comunicado Oficial N° 005-2026-CE VRAEM, emitido desde Pichari este 27 de noviembre del 2026, tras culminar las labores de búsqueda y rescate.

Como se sabe, la unidad pertenecía a la Fuerza Aérea del Perú y transportaba a nueve efectivos militares al momento del siniestro. Ante ello, los equipos desplegados en la zona lograron ubicar tanto la estructura de la nave como a la totalidad de los ocupantes que viajaban a bordo durante la operación en el VRAEM.

Comunicado del Comando Especial Vraem



Ocho fallecidos y un piloto sobreviviente

De acuerdo con el reporte oficial, el único sobreviviente del accidente es el comandante FAP Enzo Espinoza Roque, quien se desempeñaba como piloto de la aeronave. Tras ser ubicado por los rescatistas, el oficial fue evacuado de inmediato hacia Lima para recibir tratamiento médico especializado.

"Con profundo dolor, confirmamos el fallecimiento de ocho (08) compañeros de armas: cinco (05) efectivos de la Fuerza Aérea del Perú y tres (03) del Ejército del Perú", indicó el Comando Especial VRAEM.

En esa línea, el comando militar subrayó que la partida de estos ocho efectivos enluta tanto a las Fuerzas Armadas como a toda la nación peruana. "Honor y gloria a nuestros compañeros de armas. Que descansen en paz" se lee al final del comunicado.

Es admirable el compromiso y vocación de sacrificio de nuestros pilotos y comandos FAP. Que los caídos hoy encuentren el tierno abrazo del Señor. — Ernesto Alvarez M. (@ernestoam21) November 27, 2026

Identidad de los ocho militares fallecidos

A través de un segundo comunicado, el comando militar difundió la relación completa de los ocho efectivos que perdieron la vida tras el accidente de la aeronave MI-17 en Pichari.

El documento precisó que la tripulación de la aeronave, perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú, estuvo integrada por el Capitán FAP Bruno Rivas Zegarra, el Suboficial de Primera FAP Jorge Evanan Mendoza, el Suboficial de Primera FAP Franklin Odar Yovera, el Suboficial de Segunda FAP Luis Alcántara Castillo y el Suboficial de Segunda FAP Marcos Palomino Ayme.

Cabe mencionar que el personal integrante de la patrulla, conformado por miembros del Ejército del Perú, incluyó al Suboficial de Segunda EP Segundo Pereira Huayambe, al Suboficial de Segunda EP Carlos Huanilo Santamaria y al Suboficial de Tercera EP Crisologo Contreras Huaman.

Ante ello, la institución militar reiteró su acompañamiento a los deudos y destacó el cumplimiento de la misión constitucional de los efectivos.