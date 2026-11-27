27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del VII Gabinete Binacional entre el Perú y Bolivia realizado en Lima, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira expresó la solidaridad de su país ante la crisis climática que golpea el norte peruano por las intensas lluvias e inundaciones, y coincidió en la comprensión frente a la necesidad de reprogramar la cita bilateral prevista con Colombia para priorizar la atención de la emergencia.

Un gesto de comprensión

La cita en la capital peruana retomó este espacio de diálogo tras cinco años, en conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas, e incluyó la firma de memorandos de entendimiento en logística portuaria y conexión vial fronteriza, donde restan 50 kilómetros en el lado boliviano y 40 kilómetros en el peruano, además de propuestas para vincular puertos como Ilo, Matarani y Mollendo y avanzar en la integración regional.

El gesto de solidaridad se produce en medio de un severo temporal en el norte del país, con precipitaciones intensas, anegamientos en calles y carreteras, desbordes y crecidas de ríos, así como alertas meteorológicas y operativos de primera respuesta desplegados en regiones como Piura y Tumbes.

Postergación del viaje a Colombia y traslado presidencial al norte

Durante la jornada bilateral en Lima, la presidenta Keiko Fujimori anunció esta tarde que viajará en las próximas horas a Piura y Tumbes para atender directamente las consecuencias de las lluvias e inundaciones en ambas regiones, luego de informar previamente sobre la situación al mandatario boliviano.

Asimismo, señaló que los ministros de Defensa y de Agricultura —este último como jefe del comando FEN— ya se encuentran desplegados en las zonas afectadas para apoyar las labores de respuesta.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta Keiko Fujimori y su homólogo boliviano Rodrigo Paz participaron de la ceremonia de diversas firmas de acuerdos alcanzados en el encuentro presidencial. Durante dicha actividad la mandataria expresó su solidaridad con Piura y Tumbes... pic.twitter.com/xHeaorqXVR — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2026

En ese mismo contexto, Keiko Fujimori comunicó que durante la mañana conversó con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia programado para el 3 de diciembre en Barranquilla, con el fin de concentrar esfuerzos en la crisis climática en el norte peruano, solicitud que fue comprendida por su homólogo colombiano.

La expresión de solidaridad de Rodrigo Paz Pereira en el VII Gabinete Binacional en Lima acompaña una jornada en la que la atención de la emergencia climática en el norte ocupa el centro de la agenda oficial. Entre la postergación del viaje a Colombia y el próximo traslado al norte peruano, la respuesta ante las lluvias marca el pulso inmediato del Ejecutivo.