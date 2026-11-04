Choque en la Panamericana Norte: bus de Cruz del Sur impactó con tráiler a la altura del puente Caquetá

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur colisionó con un tráiler a la altura del puente Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres. El accidente ocurrió este mañana del miércoles 4 de noviembre, en el sentido hacia Ancón y viene generando congestión vehicular en este tramo de la Panamericana Norte. Ante ello, se recomienda a los conductores transitar con precaución y tomar rutas alternas.

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