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Choque en la Panamericana Norte: bus de Cruz del Sur impactó con tráiler a la altura del puente Caquetá

El accidente entre un bus interprovincial y un tráiler ocurrió a la altura del puente Caquetá, en San Martín de Porres, en sentido hacia Ancón, y viene generando congestión vehicular en la Panamericana Norte.

Bus de Cruz del Sur impactó con tráiler a la altura del puente Caquetá
Bus de Cruz del Sur impactó con tráiler a la altura del puente Caquetá (Difusión)

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/11/2026

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Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur colisionó con un tráiler a la altura del puente Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres. El accidente ocurrió este mañana del miércoles 4 de noviembre, en el sentido hacia Ancón y viene generando congestión vehicular en este tramo de la Panamericana Norte. Ante ello, se recomienda a los conductores transitar con precaución y tomar rutas alternas.

Nota en desarrollo...

 

 

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