Callao: delincuentes atacan a balazos una combi y dejan heridos al conductor y un pasajero

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque armado contra una unidad de transporte público se registró en el Callao, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon hasta seis veces contra una combi que cubría la ruta Lima-Callao. El atentado ocurrió cuando el vehículo circulaba con pasajeros a bordo y dejó dos personas heridas.

Chofer y pasajeros heridos tras ataque armado

El hecho se produjo un minuto después de las 9:00 p. m., en la intersección de las avenidas Venezuela y Haya de la Torre. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Alexander Dueña, conductor de la unidad, y Orlando César Barrios, pasajero que viajaba en el asiento del copiloto.

De acuerdo con la información preliminar, el chofer recibió impactos de bala en el hombro, mientras que el pasajero resultó herido en la muñeca izquierda. Tras escuchar los disparos, el cobrador tomó inmediatamente el control de la combi y trasladó al conductor a un centro médico. En tanto, el otro afectado fue evacuado en una unidad de Serenazgo.

Luego de perpetrar el ataque, los delincuentes escaparon por la calle Blanca Flor, donde abandonaron un casco y el silenciador de un arma de fuego entre unos arbustos. Ambos elementos fueron encontrados por los peritos de Criminalística durante las diligencias realizadas en la zona.

Asimismo, la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el atentado fue encontrada dos cuadras más adelante, en la calle Elías Chunga. Según las primeras investigaciones, los atacantes habrían abandonado estos objetos y el vehículo para continuar su fuga a pie y evitar ser identificados.

Las autoridades también revisarán las cámaras de seguridad de la municipalidad, debido a que el sector donde ocurrió el atentado cuenta con estos dispositivos de vigilancia. Las diligencias de Criminalística ya culminaron y la zona fue liberada, mientras continúan las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

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Otro ataque extorsivo en el Callao

Un taller mecánico situado en el Callao sufrió un ataque armado con seis disparos luego de que sus dueños rechazaran pagar una extorsión de 100 soles semanales. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad y se produjo a pocas cuadras de la comisaría de Oquendo.

En un informe de Exitosa, sujetos a bordo de una motocicleta acudieron al establecimiento para amenazar a los encargados. Ante ello, tras recibir la negativa al pago, los individuos abrieron fuego contra el local, exponiendo la integridad física de los trabajadores y clientes.

Es así que, este nuevo atentado vuelve a poner en evidencia la creciente inseguridad que afecta al sector transporte, cuyos trabajadores y pasajeros permanecen expuestos a ataques armados y amenazas de extorsión. La reiteración de estos hechos en el Callao refleja la preocupación por el avance de la criminalidad y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad.