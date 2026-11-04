Empresa Santo Cristo paraliza sus operaciones tras asesinato de conductor de 'La 91' en Chorrillos

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transporte público Consorcio Santo Cristo decidió paralizar sus operaciones este miércoles 4 de noviembre, luego del asesinato de uno de sus conductores durante un ataque armado registrado la noche del martes 3 en el distrito de Chorrillos.

Empresa suspende servicio tras ataque armado

Desde tempranas horas de esta mañana, las instalaciones de la empresa, ubicadas en Chorrillos, permanecen cerradas. En el patio de maniobras, conocido como el de la línea 91, todas las unidades se encuentran estacionadas y los conductores no han salido a cumplir sus recorridos habituales.

De acuerdo con información del personal policial que brinda resguardo en el lugar, los buses de esta empresa suelen iniciar sus operaciones desde las 4:00 a. m. Sin embargo, durante esta jornada, los vehículos permanecieron dentro del recinto, cuyo portón de ingreso se encontraba cerrado, por lo que se confirmó que no prestarían servicio.

La decisión fue adoptada tras el atentado contra uno de sus trabajadores, quien fue identificado como Josué Antonio Perdomo Estrada, de 41 años y nacionalidad venezolana. El conductor fue víctima de un ataque armado mientras realizaba su recorrido habitual, que cubría la ruta desde Chorrillos hasta Ate.

¿Cómo ocurrió el asesinato del conductor de 'La 91'?

El crimen se registró aproximadamente a las 6:38 p. m. del 3 de noviembre, cuando dos sujetos interceptaron un bus de transporte público en la avenida Guardia Civil, a la altura del cruce con la calle Meteoros, en Chorrillos.

Según la información preliminar, los atacantes abrieron fuego contra el conductor mientras este se desplazaba en dirección a la avenida El Sol. Producto del atentado, Josué Antonio Perdomo Estrada resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora.

Pese a los esfuerzos del personal médico, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos. En tanto, los pasajeros que se encontraban al interior de la unidad resultaron ilesos.

Paralizan operaciones

Tras conocerse la muerte de su trabajador, la empresa Consorcio Santo Cristo optó por suspender sus actividades durante este miércoles, dejando temporalmente sin circulación a las unidades que cubren la ruta de la línea 91.

Finalmente, la empresa Consorcio Santo Cristo mantiene suspendidas sus operaciones este 4 de noviembre, por los constantes ataques contra conductores de transporte público en Lima. Mientras tanto, las unidades de la línea 91 permanecen dentro de su patio de maniobras, bajo resguardo policial, a la espera de que se retomen las actividades.