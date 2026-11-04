RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Grave riesgo

Conveagro advierte reducción de hasta 50 % en producción de papa y otros cultivos por sequía

Conveagro advierte que la crisis afecta directamente las labores del campo e impacta los volúmenes de suministro para el mercado nacional.

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/11/2026

Síguenos en Google News Google News

En entrevista con Exitosa el vocero de Conveagro ante el fenómeno El Niño, Luis Cruz Cuadros, advirtió que la ausencia prolongada de precipitaciones pluviales en la macro región sur del país pone en grave riesgo las campañas agrícolas de papa, cebolla y ajo. 

Afectación a la canasta familiar y proyección de pérdidas en la sierra

De acuerdo con las estimaciones de la entidad agraria, la producción total de estos tubérculos y hortalizas fundamentales para la canasta básica familiar podría caer hasta en un 50 % como consecuencia del estrés hídrico.

La falta de lluvias de temporada interrumpió el calendario agrícola de siembra en las zonas continentales altas, donde la mayoría de hectáreas cultivables depende de los ciclos hídricos naturales. La demora en los periodos pluviales paralizó las labores operativas de los productores en la sierra sur y central.

"La papa se siembra entre septiembre y octubre (...) no se ha sembrado porque no hay lluvia. La papa es algo que nos preocupa, algo básico en la canasta familiar. En el Perú producimos 3 millones de toneladas y de eso la mita la produce sierra sur y sierra central y el 80% es por secano, por lluvia", señaló el vocero.

El representante gremial remarcó que el déficit hídrico generará un desabastecimiento progresivo en los principales centros de abasto. La prolongación de estas condiciones secas agrava el panorama para las cosechas estacionales del presente periodo.

Cenepred publica LISTA de distritos con mayor RIESGO de inundación ante El Niño: más de 600 mil personas en peligro
Lee también

Cenepred publica LISTA de distritos con mayor RIESGO de inundación ante El Niño: más de 600 mil personas en peligro

"Estamos entrando a una sequía fuerte, entonces va a dejarse de sembrar. Nosotros calculamos que va a producir un 50% menos en papa, en cebolla, en ajo", indicó.

Ante la severidad del escenario en el campo, los agricultores expresaron su inquietud por los niveles de articulación entre los niveles de gobierno frente al evento climático. La demanda del sector se concentra en la adopción de medidas operativas inmediatas para afrontar la contingencia.

"La gente del campo tiene la percepción que tiene toda la ciudadanía el gobierno actual no está teniendo capacidad de respuestas adecuadas a una situación tan crítica como la que se está presentando, esa percepción la tenemos", señaló.

Especialista advierte que 21 bypass y 43 puentes en la capital presentan vulnerabilidad ante lluvias intensas
Lee también

Especialista advierte que 21 bypass y 43 puentes en la capital presentan vulnerabilidad ante lluvias intensas

Conveagro advierte el impacto en los cultivos del norte y activación del Seguro Agrícola Catastrófico

La alteración en los patrones climáticos asociados a las variaciones térmicas también produjo graves consecuencias en los valles productivos del norte peruano. Las plantaciones de frutas y productos agroexportables registraron caídas totales en sus volúmenes de rendimiento.

"El mango, la aceituna, el limón que es fuerte. En el mango ya tenemos en la zona de San Lorenzo, en Piura, en Chulucanas pérdida total del 100%. La aceituna en la zona sur Moquegua y Tacna está en un 80, 90%, tal es el caso que el Ministerio de Agricultura tiene que ya implementar el Seguro Catastrófico que es un seguro que se da cuando hay pérdida total de productos", señaló.

La activación de los mecanismos de cobertura financiera busca respaldar económicamente a los agricultores afectados por las pérdidas de sus cosechas. En ese sentido, el fenómeno El Niño continúa generando un impacto negativo en la agricultura y en la producción de alimentos en el país.

Temas relacionados Conveagro fenómeno El Niño Ministerio de Agricultura y Riego sequía Sur del Perú

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA