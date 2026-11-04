Conveagro advierte reducción de hasta 50 % en producción de papa y otros cultivos por sequía

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa el vocero de Conveagro ante el fenómeno El Niño, Luis Cruz Cuadros, advirtió que la ausencia prolongada de precipitaciones pluviales en la macro región sur del país pone en grave riesgo las campañas agrícolas de papa, cebolla y ajo.

Afectación a la canasta familiar y proyección de pérdidas en la sierra

De acuerdo con las estimaciones de la entidad agraria, la producción total de estos tubérculos y hortalizas fundamentales para la canasta básica familiar podría caer hasta en un 50 % como consecuencia del estrés hídrico.

La falta de lluvias de temporada interrumpió el calendario agrícola de siembra en las zonas continentales altas, donde la mayoría de hectáreas cultivables depende de los ciclos hídricos naturales. La demora en los periodos pluviales paralizó las labores operativas de los productores en la sierra sur y central.

"La papa se siembra entre septiembre y octubre (...) no se ha sembrado porque no hay lluvia. La papa es algo que nos preocupa, algo básico en la canasta familiar. En el Perú producimos 3 millones de toneladas y de eso la mita la produce sierra sur y sierra central y el 80% es por secano, por lluvia", señaló el vocero.

El representante gremial remarcó que el déficit hídrico generará un desabastecimiento progresivo en los principales centros de abasto. La prolongación de estas condiciones secas agrava el panorama para las cosechas estacionales del presente periodo.

"Estamos entrando a una sequía fuerte, entonces va a dejarse de sembrar. Nosotros calculamos que va a producir un 50% menos en papa, en cebolla, en ajo", indicó.

Ante la severidad del escenario en el campo, los agricultores expresaron su inquietud por los niveles de articulación entre los niveles de gobierno frente al evento climático. La demanda del sector se concentra en la adopción de medidas operativas inmediatas para afrontar la contingencia.

"La gente del campo tiene la percepción que tiene toda la ciudadanía el gobierno actual no está teniendo capacidad de respuestas adecuadas a una situación tan crítica como la que se está presentando, esa percepción la tenemos", señaló.

Conveagro advierte el impacto en los cultivos del norte y activación del Seguro Agrícola Catastrófico

La alteración en los patrones climáticos asociados a las variaciones térmicas también produjo graves consecuencias en los valles productivos del norte peruano. Las plantaciones de frutas y productos agroexportables registraron caídas totales en sus volúmenes de rendimiento.

"El mango, la aceituna, el limón que es fuerte. En el mango ya tenemos en la zona de San Lorenzo, en Piura, en Chulucanas pérdida total del 100%. La aceituna en la zona sur Moquegua y Tacna está en un 80, 90%, tal es el caso que el Ministerio de Agricultura tiene que ya implementar el Seguro Catastrófico que es un seguro que se da cuando hay pérdida total de productos", señaló.

La activación de los mecanismos de cobertura financiera busca respaldar económicamente a los agricultores afectados por las pérdidas de sus cosechas. En ese sentido, el fenómeno El Niño continúa generando un impacto negativo en la agricultura y en la producción de alimentos en el país.