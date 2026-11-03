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Puentes en peligro

Especialista advierte que 21 bypass y 43 puentes en la capital presentan vulnerabilidad ante lluvias intensas

Un análisis reciente reveló que 21 bypass sufrieron aniegos anteriormente y que 43 de 64 puentes revisados tienen alta vulnerabilidad. Autoridades monitorearon zonas de alto riesgo vial.

20 by pass de Lima Metropolitana y el Callao están en riesgo por las lluvias.
20 by pass de Lima Metropolitana y el Callao están en riesgo por las lluvias. GEC

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/11/2026

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En declaraciones para Exitosa, la especialista del CENEPREDIsabel Ramos, advirtió que diversos puntos críticos de la capital presentan alta vulnerabilidad frente a la llegada del fenómeno El Niño. Manifestó que el actual sistema de drenaje resulta insuficiente para soportar las lluvias intensas previstas.

En esa línea, un estudio realizado precisó que al menos 21 bypass analizados registraron aniegos durante eventos previos en la ciudad. Ante ello, las autoridades supervisan estas vías para evitar colapsos del tránsito vehicular.

Sobrevuelo detecta 43 puentes con alta vulnerabilidad

La especialista mencionó que para supervisar la seguridad de los habitantes, se realizó un sobrevuelo de inspección sobre las áreas expuestas a inundaciones. Cabe mencionar que esta evaluación revisó el estado de las estructuras viales que conectan distintos sectores de la capital.

"De los 64 que se han revisado, tenemos 43 que se han mostrado con alta vulnerabilidad. Entre los que destacamos principalmente lo que viene a ser en Comas, Puente Piedra, el puente Cruz de Motupe, también el puente Caracol", dijo Isabel Ramos, especialista en Gestión de Riesgo.

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No obstante,  advirtió que el análisis también identificó pasos peatonales y vehiculares hechos por los mismos vecinos que no cuentan con el soporte técnico requerido para el diseño vial. 

"Hay puentes que han sido construidos por la misma población, por ende han sido considerados estos como una infraestructura no adecuada, y lo cual lo han realizado para poder facilitar su transporte incluso entre distritos", mencionó.

Ante ello, el reporte enfatiza la necesidad de supervisar dichas obras y mantener informados a los vecinos sobre las medidas preventivas. De esta manera, la especialista recomienda que las autoridades eviten el aislamiento de las familias y proteger a quienes residen cerca de zonas peligrosas.

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CENEPRED identifica siete distritos en muy alto riesgo

Por otro lado, el documento técnico, elaborado por la entidad, tiene como finalidad la de orientar a las autoridades en la atención de emergencias dentro de los siete distritos registrados como zonas de muy alto riesgo

"Este estudio nos va a ayudar a poder a la toma de decisiones, poder que los gobiernos locales, distritales de Lima Metropolitana puedan identificar este tipo de eventos que podrían ocurrir en su zona y puedan aplicar medidas antes", agregó la especialista para Exitosa.

Finalmente, la especlialista advierte que autoridades locales deberán gestionar estas acciones preventivas tomando en cuenta el desorden territorial actual, un factor que dificulta la atención rápida ante las inundaciones que afectarán a los habitantes de la capital.

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