Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 4 de noviembre?

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú: ¿subió o bajó? Para cuidar mejor tu poder adquisitivo conoce cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este miércoles 4 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy? Cotización Sunat

¿Es el mejor momento para cambiar dólares? Es una de las interrogantes que empresarios, inversionistas y la ciudadanía en general se realiza en la apertura de este miércoles 4 de noviembre para tomar decisiones más acertadas al instante de realizar alguna operación con la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano.

Pues bien, el precio del dólar es un indicador económico, especialmente para aquellos que desean pagar una deuda en moneda extranjera o calcular el valor real de sus ahorros. En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta hoy en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3,459 S/ 3,466

Los valores reflejados en el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió, en comparación con el día de ayer, martes 3 de noviembre, donde el precio de la compra era de S/ 3,456, mientras que el de la venta se mantiene a S/ 3,466.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Recuerda que el precio del dólar puede variar debido a su entorno fluctuante por factores locales e internacionales, entre ellos, la oferta y la demanda en el mercado, las políticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precio de las commodities, la Reserva Federal de EE. UU. (FED), incertidumbre política o económica.

Así que también se recomienda no solo revisar cuál es el comportamiendo de la divisa estadounidense en el mercado oficial, sino también en el paralelo. Comparar las tasas, te permitirá obtener un mejor valor para la compra o venta de la moneda extranjera.

En ese sentido, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la apertura de la jornada de este miércoles 4 de noviembre, según el portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,445 | Venta S/ 3,470.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 3 de noviembre, en Perú?

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, en la jornada de ayer, martes 3 de noviembre, la cotización del dólar cerró en 3,4620 (con apertura de 3,4610), mientras que el tipo de cambio interbancario concluyó con un valor promedio de 3,4639, con un máximo de 3,4670 y un mínimo de 3,4610.

Así que si buscas hacer alguna operación con el dólar hoy, miércoles 4 de noviembre, en Perú, ten en cuenta que el tipo de cambio para la compra en el mercado paralelo cotiza a S/ 3,445 y la venta a S/ 3,470; mientras que el precio Sunat es el siguiente: compra S/ 3,459 y la venta S/ 3,466.