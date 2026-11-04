Congreso oficializa reglamento especial para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso publicó este miércoles 4 de noviembre la Resolución del Senado 003-2026-2027-S, que aprueba el reglamento especial para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La norma busca establecer reglas objetivas, transparentes y metritocráticas para la selección de los nuevos integrantes del máximo intérprete de la Constitución.

Concurso público de méritos

El proceso se desarrollará en dos fases. La primera corresponde a la selección, que estará a cargo de la Comisión de Procedimientos Especiales y comprende la convocatoria, la postulación, la verificación de requisitos, las tachas, la evaluación y la elaboración del cuadro de méritos.

Mientras que la segunda fase le corresponderá al Pleno del Senado, que elegirá a los magistrados entre los candidatos aptos propuestos por la comisión.

Las candidaturas podrán presentarse de manera individual o ser propuestas por colegios profesionales nacionales y facultades de Derecho de universidades públicas o privadas licenciadas por la SUNEDU.

Requisitos y evaluación de los postulantes

Para postular, los candidatos deberán ser peruanos de nacimiento, ciudadanos en ejercicio y mayores de 45 años. También deberán acreditar experiencia como magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo, magistrado o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica por al menos 15 años.

La evaluación tendrá un puntaje máximo de 100 puntos: hasta 70 por la evaluación curricular y hasta 30 por la entrevista personal, que será pública y presencial. Para continuar en el proceso, el postulante deberá obtener al menos 50 puntos en la evaluación curricular y 10 en la entrevista.busquedas.

Para ser considerado candidato apto, el aspirante deberá alcanzar un puntaje final igual o superior a 60 puntos. La información falsa presentada en cualquier etapa del procedimiento determinará su exclusión

Tachas ciudadanas y control patrimonial

El reglamento incorpora mecanismos de fiscalización directa para garantizar la idoneidad de los aspirantes. Cualquier ciudadano podrá presentar tachas debidamente sustentadas contra los candidatos dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación de las candidaturas admitidas, sin necesidad de abogado ni pago de tasas.

La Contraloría General de la República revisará las declaraciones de ingresos, bienes, rentas y conflictos de intereses de los postulantes antes de la fase de entrevistas.

La norma también mantiene impedimentos para jueces y fiscales que no hayan dejado el cargo con un año de anticipación, abogados inhabilitados, deudores alimentarios, deudores de reparaciones civiles y exfuncionarios de gobiernos de facto.

La aprobación del reglamento marca el inicio de un proceso de selección más riguroso para renovar la composición del Tribunal Constitucional.