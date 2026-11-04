Partidos de HOY, miércoles 4 de noviembre: horarios y canales para ver Champions League y Liga1 EN VIVO

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 4 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú, la Champions League, Europa League, como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una larga lista de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se juega el duelo pendiente de la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura, hay un partido programado:

8:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys — L1 MAX

*Sigue la PREVIA del encuentro entre UNIVERSITARIO VS. SPORT BOYS desde las 8:00 p.m.

Partidos de la Champions League HOY

Culmina la cuarta fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

12:45 a.m. | AEK Athenas vs- Real Madrid — Disney+

— Disney+ 12:45 a.m. | Fenerbahce vs. Liverpool — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | RB Leipzig vs. Manchester City — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs. Real Betis — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Slavia Praha vs. Arsenal — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | PSV Eindhoven vs. Brujas — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Porto vs. Napoli — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Lens vs. Como — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Viking FC vs. Sabah — Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre AEK ATHENAS VS. REAL MADRID desde las 2:30 p.m.

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 34 de la primera divisón de Brasil, hay cuatro partidos programados:

5:30 p.m. | Athletico Paranaense vs. Vasco da Gama — Fanatiz

— Fanatiz 5:30 p.m. | Flamengo vs. Gremio — Fanatiz

— Fanatiz 5:30 p.m. | Sao Paulo vs. Corinthians — Fanatiz

— Fanatiz 7:30 p.m. | Botafogo vs. Atlético Mineiro — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay dos partidos programados de pronóstico reservado:

6:30 p.m. | Cucutá Deportivo vs. Santa Fe — WinSports

WinSports 8:30 p.m. | Millonarios vs. América de Cali — WinSports

Este miércoles 4 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales competencias internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.