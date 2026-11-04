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Cenepred publica LISTA de distritos con mayor RIESGO de inundación ante El Niño: más de 600 mil personas en peligro

Cenepred identificó los distritos de Lima Metropolitana y el Callao con mayor población expuesta a un riesgo muy alto de inundaciones ante la llegada del fenómeno El Niño.

Cenepred publica lista con los distritos con mayor riesgo de inundación
Cenepred publica lista con los distritos con mayor riesgo de inundación (Composición Exitosa)

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/11/2026

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Ante la llegada del fenómeno El Niño a la capital y a todo el territorio nacional, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) publicó una lista de los distritos de Lima Metropolitana y el Callao que concentran la mayor cantidad de habitantes expuestos a un riesgo de inundación por las intensas lluvias.

Cenepred anuncia que lugares tienen riesgo de quedar inundados

La información forma parte del Estudio de Escenario de Riesgo por Inundaciones en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao en el marco del Fenómeno El Niño 2026-2027, presentado por el sector Defensa. El documento advierte sobre la vulnerabilidad de la capital frente a las precipitaciones intensas y la cantidad de personas que podrían resultar afectadas ante un evento de esta naturaleza.

¿Cuál es la lista de distritos que tienen mayor riesgo de inundación?

Según con el análisis, elaborado a nivel de manzana censal y con información de los Censos Nacionales 2025, se evaluaron 50 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Como resultado, se identificó que 609 586 personas y 225 527 viviendas se encuentran en zonas de riesgo muy alto.

  • San Juan de Lurigancho: 115 756 habitantes
  • Puente Piedra: 58 807
  • Santiago de Surco: 32 632
  • Comas: 30 918
  • San Juan de Miraflores: 26 377
  • Chorrillos: 26 286
  • Ate: 24 960
  • Callao: 23 973

Una de las cifras que más llama la atención corresponde a San Juan de Lurigancho, distrito que concentra por sí solo el 19 % de la población identificada en riesgo muy alto. Además, registra 51 instituciones educativas y seis establecimientos de salud expuestos a esta condición.

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Más de un millón de personas expuestas a inundaciones

El informe de Cenepred también advierte que, al incorporar a la población ubicada en zonas de riesgo alto, la cifra asciende a 1 130 435 personas. Esta situación también compromete infraestructura esencial, pues se identificaron 68 establecimientos de salud y 379 instituciones educativas en ambos niveles de riesgo.

Dicho documento recuerda que Lima ya experimentó episodios de lluvias intensas. El 15 de enero de 1970, precipitaciones de hasta 17 milímetros durante más de cuatro horas provocaron el colapso de cerca de 2 mil viviendas precarias. Asimismo, la Vía Expresa permaneció inundada durante tres días y el aeropuerto Jorge Chávez resultó afectado.

Finalmente, Cenepred advierte sobre la importancia de identificar las zonas vulnerables y fortalecer las medidas de prevención ante los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027. Por ello, publico la lista que contempla los distritos con mayor riesgo de inundación.

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