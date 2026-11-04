San Juan de Miraflores: intensa llovizna deja pistas inundadas y complica el tránsito en Lima Sur

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lloviznas registradas en Lima Sur durante las últimas horas provocaron aniegos en diferentes puntos de San Juan de Miraflores, donde varias pistas amanecieron cubiertas de agua y grandes charcos.

La situación viene dificultando el desplazamiento de peatones y vehículos, especialmente en las inmediaciones del hospital María Auxiliadora. Desde las primeras horas de la mañana, los ciudadanos tuvieron que buscar espacios secos para cruzar las calles y evitar mojarse antes de llegar a sus centros de trabajo.

Uno de los puntos más afectados se encuentra en la intersección de las avenidas Miguel Iglesias y Guillermo Billinghurst, a la altura de la cuadra 11. En esta zona, el agua se acumuló sobre la calzada y complicó el tránsito habitual de quienes circulan por el sector.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lloviznas continuarán durante la madrugada en Lima Sur, acompañadas de vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora.

Asimismo, informó que se prevén acumulados de lluvia superiores a los 5 milímetros en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores, donde también se vienen reportando aniegos urbanos.

Vecinos denuncian que los aniegos se repiten cada año

De acuerdo con los testimonios recogidos durante un recorrido por la zona, el problema no sería nuevo para los residentes de San Juan de Miraflores. Los ciudadanos sostienen que las inundaciones se presentan recurrentemente durante la temporada de lluvias y estarían relacionadas con las condiciones de las pistas.

Según explicaron los vecinos, la pendiente de la vía favorece que el agua descienda y termine acumulándose en determinados sectores. A ello se sumaría el deterioro del asfaltado, que presenta huecos y desniveles donde se empoza el agua.

Esta situación genera preocupación entre los peatones, debido a que los vehículos que atraviesan los charcos pueden salpicarlos mientras intentan continuar su recorrido. Los conductores, por su parte, deben maniobrar con precaución para evitar perder el control de sus unidades o provocar incidentes.

Los vecinos consideran que estas condiciones requieren atención, pues las precipitaciones terminan convirtiendo las calles en espacios complicados para transitar, tanto para adultos como para menores de edad.

Comerciantes y escolares también resultan perjudicados

Los comerciantes que trabajan desde tempranas horas también enfrentan dificultades para desarrollar sus actividades. Una vendedora de desayunos manifestó su malestar por las condiciones de las calles y explicó que debe proteger sus productos para evitar que se mojen o ensucien.

"Cansada de esta lluvia, en serio, cansada. No solamente de la lluvia, sino mira las calles cómo están anegadas. Viene un carro y todito nos baldea, todito nos ensucia y tenemos que tapar nuestras cosas, nuestros alimentos y todo", expresó durante la transmisión en vivo.

La comerciante calificó como demasiado complicado realizar sus ventas en medio de estas condiciones, debido a que los vehículos salpican el agua acumulada hacia las veredas y los puestos de venta.

Asimismo, los padres de familia tuvieron que cargar a sus hijos para ayudarlos a cruzar las zonas inundadas y evitar que sus uniformes escolares terminaran mojados antes de llegar a sus instituciones educativas.

Los aniegos registrados en San Juan de Miraflores evidencian las dificultades que afrontan los vecinos cada vez que se presentan precipitaciones en Lima Sur. Mientras continúe la acumulación de agua, peatones, escolares, comerciantes y conductores deberán extremar las precauciones. La situación también pone sobre la mesa la necesidad de atender el deterioro de las pistas para evitar que este problema siga repitiéndose.