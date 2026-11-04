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Papa León XIV envía mensaje previo a su viaje a Sudamérica: "Me encomiendo a sus oraciones"

Durante la audiencia general, el papa León XIV reafirmó que visitará Sudamérica y se dirigió a los fieles de Uruguay, Argentina y Perú para que encomienden su viaje en sus oraciones.

Papa León XIV envía mensaje previo a su viaje a Sudamérica
Papa León XIV envía mensaje previo a su viaje a Sudamérica (Difusión)

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 04/11/2026

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A solo dos días de dar inicio a su visita apostólica a Sudamérica, el papa León XIV se dirigió a los fieles de Uruguay, Argentina y Perú para que encomienden su viaje en sus oraciones y deseó que con este recorrido se "fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría".

El mensaje del papa León XIV previo a su viaje a Sudamérica

Durante la mañana de este miércoles, 4 de noviembre, en la audiencia general desde el Vaticano, el Santo Padre envió un mensaje en español en el que reafirmó su visita al continente sudamericano e invitó a los fieles a rezar por él y por su próxima visita que realizará desde este viernes, 6 de noviembre, y que se extenderá hasta el próximo martes 17 del mismo mes.

"El próximo viernes partiré a Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", manifestó.

A poco de finalizar su alocución, el sumo pontífice expresó el cariño que tiene a estas naciones sudamericanas y remarcó su pedido para que la población le acompañe en sus rezos. "Para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero", refirió.

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