Alerta ROJA en Lima y regiones por 4 días: Senamhi advierte temperaturas extremas de hasta 38 °C del 5 al 8 de noviembre

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el incremento de la temperatura diurna continuará en sectores de la costa y la sierra desde este jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre.

A través del aviso meteorológico N.° 453, la entidad amplió las condiciones previstas en el reporte anterior y alertó sobre calor de intensidad moderada a extrema en la costa, y de moderada a fuerte en la sierra.

Durante estos días se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). También se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. En la costa norte no se descartan lluvias dispersas.

El Senamhi recomendó mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico y seguir las indicaciones de las autoridades. El aviso incluye a 20 departamentos y jurisdicciones, aunque las condiciones variarán según cada localidad.

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de temperatura?

El reporte comprende Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Durante los cuatro días de vigencia del aviso meteorológico, del jueves 5 al domingo 8 de noviembre, se prevén temperaturas máximas diferenciadas según las regiones naturales del país. El pronóstico del Senamhi contempla los siguientes valores:

En la costa:

Costa norte: temperaturas máximas entre 24 °C y 38 °C.

temperaturas máximas entre 24 °C y 38 °C. Costa centro: valores entre 24 °C y 31 °C.

valores entre 24 °C y 31 °C. Costa sur: temperaturas entre 25 °C y 30 °C.

En la sierra:

Sierra norte: temperaturas entre 19 °C y 32 °C.

temperaturas entre 19 °C y 32 °C. Sierra centro: valores entre 24 °C y 29 °C.

valores entre 24 °C y 29 °C. Sierra sur: registros entre 20 °C y 30 °C.

Las cifras muestran que la costa norte podría registrar las temperaturas más elevadas durante el periodo de alerta, con máximas de hasta 38 °C. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratada.

Senamhi pide protegerse de la radiación UV

Ante el aumento del calor y la radiación solar, la entidad recomendó utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares para reducir la exposición directa.

También aconsejó evitar permanecer bajo el sol durante periodos prolongados, en especial cerca del mediodía, y buscar espacios con sombra al realizar actividades al aire libre. La protección debe mantenerse incluso cuando la sensación térmica no parezca elevada, debido a la radiación UV.

Las ráfagas de viento previstas para las tardes también deben ser tomadas en cuenta, sobre todo en espacios abiertos. Se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados y atender las actualizaciones oficiales.

El aviso N.° 453 advierte que el calor persistirá en buena parte del país hasta el 8 de noviembre. Adoptar medidas preventivas y consultar los reportes del Senamhi permitirá reducir riesgos y cuidar la salud durante este periodo.