Colegio de Periodistas del Perú rechaza amedrentamiento contra vehículo de prensa de Exitosa

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el ataque armado por parte de unos criminales contra un vehículo de prensa de Exitosa y su conductor, durante la madrugada del viernes 26 de setiembre, el Colegio de Periodistas del Perú se sumó a expresar su rechazo contra la que sería una afrenta contra la libertad de prensa.

Pronunciamiento de Colegio de Periodistas del Perú

A través de un comunicado, el colegiado de periodistas manifestó su tajante rechazo contra el último atentado contra la prensa donde delincuentes armados dispararon contra un vehículo de Exitosa durante la madrugada de este viernes 26 de setiembre.

El hecho ocurrió en el distrito del Callao, en el cruce de las avenidas Morales Duárez cruce con Universitaria. En el vehículo se encontraba el auxiliar de prensa que conducía la camioneta luego de haber terminado una diligencia corporativa en el Aeropuerto Jorge Chávez. Afortunadamente, el impacto de bala que dio contra el vehículo no pudo penetrar contra el conductor pues las lunas contaban con láminas de seguridad.

La gerente general de Exitosa, Esther Capuñay, descartó que la empresa haya recibido amenazas de extorsión por lo que el móvil del ataque aún continúa en investigación policial. Sin embargo, el ataque constituye un ataque directo contra la prensa, siendo un vehículo correctamente identificado de la empresa, y sin ninguna otra intención que el amedrentamiento contra la labor periodística.

"La agresión a un medio de comunicación constituye una afrenta no solo contra los periodistas, sino también contra el derecho de la ciudadanía a estar informada con libertad y veracidad. La libertad de prensa es un pilar esencial de la democracia, y cualquier intento de amedrentamiento o silenciamiento atenta contra la sociedad en su conjunto "

Pronunciamiento del Colegio de Periodistas ante ataque armado

Al menos tres disparos en el ataque

En el cruce de las avenidas en el Callao, el vehículo de Exitosa, fue atravesado por un vehículo de color plomo del cual descienden dos sujetos y atentan, con arma en mano, contra el compañero de radio. Ante el ataque armado, el auxiliar ha retrocedido con el vehículo de prensa y comenzó a huir de la zona.

En la huida por ponerse en buen recaudo, se encontró con personal policial que lo trasladó hacia la comisaría PNP Mirones Bajo. Según los efectivos policiales, la zona donde ocurrió el ataque cuenta con cámaras de videovigilancia. De estar funcionando, las imágenes serán de vital relevancia para dar con los causantes de este ataque.

Según el testimonio del hombre de prensa atacado, mencionó al menos hasta tres disparos en su contra, uno de ellos impactó contra la luna delantera del vehículo. El conductor del vehículo de Exitosa, afortunadamente, sobrevivió al ataque.