Austin Palao, Shirley Arica y seis peruanos más entran a "Los 100 rostros más bellos del mundo 2025"

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Perú vuelve a brillar en el mapa internacional de la belleza y el espectáculo. Austin Palao, Shirley Arica y seis peruanos más lograron entrar a "Los 100 rostros más bellos del mundo 2025", el ranking mundial de TC Candler que año tras año capta millones de miradas por sus sorpresivas nominaciones.

Peruanos nominados en la categoría masculina

En el lado masculino, tres figuras peruanas aparecen entre los nominados. Austin Palao vuelve a decir presente en la lista. El modelo, cantante e influencer, que en 2022 llegó al puesto 13 superando incluso a David Beckham y Harry Styles, suma su cuarta nominación.

Otro que repite la experiencia es Diego Rodríguez Doig. El modelo e influencer, recordado por su paso en Esto es guerra, también acumula su cuarta nominación en el ranking de TC Candler.

El trío masculino se completa con Oliver Sonne. El futbolista, que hoy viste la camiseta de la selección peruana y también figura como representante de Dinamarca, debuta en esta lista y no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes celebran que el deporte también se haga un espacio entre los nominados.

Peruanas nominadas en la categoría femenina

El turno de las peruanas trae una lista variada y potente. Shirley Arica aparece por primera vez en el ranking, respaldada por su fuerte presencia en redes sociales y su participación en realities y programas de entretenimiento.

También destaca Adriana Campos-Salazar, actriz y cantante conocida por su papel de Maripaz en Al fondo hay sitio. La artista figura como representante del Perú y de España.

Karime Scander, recordada por su papel de Alessia Montalbán en la misma serie, suma su primera nominación y lo hace también bajo la bandera de Líbano.

Luciana Fuster, exMiss Grand International, ya es una fija en este tipo de listas. La modelo alcanza su tercera nominación. A ella se suma la actriz, modelo y cantante Mayra Goñi quien celebra su cuarta nominación.

Finalmente, Isabel Merced, actriz y modelo con trayectoria en Hollywood, suma su tercera nominación y aparece además como representante de Estados Unidos.

Así funciona el concurso de belleza

El concurso de TC Candler, creado en 1990, se ha consolidado como un referente mundial al premiar la belleza masculina y femenina, valorando diversidad cultural, impacto mediático y presencia internacional.

A diferencia de certámenes tradicionales, este ranking se nutre de la participación del público, que vota a través de plataformas digitales, lo que añade interacción y expectativa al proceso.

En ediciones pasadas, otros peruanos como Hugo García, Patricio Parodi y Andrés Wiese ya habían tenido presencia en el listado, alcanzando puestos destacados que marcaron precedente para la visibilidad peruana.

El reconocimiento de TC Candler no pasó por alto a Perú, ya que ocho representantes nacionales fueron anunciados dentro de "Los 100 rostros más bellos del mundo 2025". Entre ellos figuran Shirley Arica y Austin Palao, quienes junto a otros seis peruanos refuerzan la visibilidad del país en este ranking internacional que celebra la belleza.