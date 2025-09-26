Dina Boluarte felicita a la PNP por captura de 'El Monstruo': "Es un contundente golpe al crimen organizado transnacional"

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de su comparecencia durante la ceremonia de clausura de la Convención Minera Perumin 37 , Dina Boluarte, presidenta de la República, felicitó a la Policía Nacional de Perú (PNP) tras la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', en un operativo conjunto con la efectivos policiales de Paraguay.

Este viernes 26 de septiembre, la mandataria Boluarte Zegarra se pronunció sobre la captura del líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' y resaltó la labor de la Policía peruana en su caída en territorio paraguayo. Ello, en el marco de la Convención Minera Perumin 37, llevada a cabo en la región Arequipa.

"No quiero terminar estas palabras sin antes felicitar a nuestra Policía Nacional que en trabajo conjunto con la Policía de Paraguay concretó la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', uno de los cabecillas más buscados de nuestra región. Su captura es un contundente golpe al crimen organizado transnacional y reafirma nuestro compromiso con la Policía y la lucha contra la delincuencia y con nuestros compatriotas", manifestó.

En tal sentido, acotó que el mencionado compromiso tiene como objetivo "lograr un país con mejor seguridad ciudadana". "De esta manera cerramos Perumin 37 haciendo un llamado firme y claro por una minería responsable", concluyó.

PNP responde a El Monstruo' tras acusaciones

En diálogo con Canal N, el general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, se refirió sobre las acusaciones del criminal Erick Moreno Hernández, quien señaló que había filtración desde la Policía peruana sobre su captura.

El general PNP reveló que se llevará a cabo una investigación sobre esta grave denuncia y resaltó que los cuatro celulares que se le incautaron a 'El Monstruo' serán clave para llevarla a cabo.

"Esperemos que con esos cuatro teléfonos que se han incautado ahí en Paraguay , al momento de que se baje la información determinamos si es cierto o no", manifestó Víctor Zanabria.

Además, se mostró disconforme con que se dé cabida a un criminal como 'El Monstruo' e indicó que la acusación también fue realizada por la Policía paraguaya. Al respecto, dio a conocer que realizó coordinaciones con el mismo director de la Policía de Paraguay.

