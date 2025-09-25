RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Tras polémica controversia

Alejandra Argumedo, mujer que insultó a pasajeros del Metropolitano, pide disculpas públicas: "No quiero justificarme"

La influencer Alejandra Argumedo reconoció la gravedad de sus expresiones y ofreció disculpas públicas, mientras la Fiscalía inició diligencias preliminares en su contra por presuntos actos de discriminación.

Alejandra Argumedo es acusada de actos racistas en el Metropolitano.
Alejandra Argumedo es acusada de actos racistas en el Metropolitano. Composición Exitosa

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las imágenes de una joven lanzando insultos racistas a bordo de un bus del Metropolitano circularon con rapidez en redes sociales, generando un inmediato repudio social. 

La actitud de Alejandra Argumedo desató un debate sobre la persistencia de la discriminación en espacios públicos y la necesidad de sanciones firmes que eviten la normalización de este tipo de expresiones.

Usuarios de distintas plataformas exigieron castigos ejemplares y recordaron que la violencia verbal también es una forma de agresión. 

Desde el sector cultural, la empresa Norky's se sumó al rechazo y aclaró que la joven no tiene vínculo laboral con su negocio, marcando distancia frente a lo ocurrido.

Fiscalía y Ministerio de Cultura intervienen en el caso

La polémica escaló a nivel institucional cuando la Procuraduría del Ministerio de Cultura presentó una denuncia contra Argumedo por discriminación étnico-racial.

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por insultos racistas en bus del Metropolitano
La entidad subrayó que estos comportamientos refuerzan estereotipos que atentan contra la dignidad de las personas y los pueblos originarios.

En respuesta, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad abrió una investigación preliminar. Dentro de las diligencias anunciadas figuran un examen psicológico a la joven, la recopilación de sus antecedentes penales y policiales, además de la toma de su testimonio. 

Para el Ministerio Público, se trata de acciones "urgentes e inaplazables" destinadas a esclarecer responsabilidades y enviar un mensaje claro contra la discriminación.

Mincul presenta denuncia contra mujer que lanzó insultos racistas a pasajeros del Metropolitano
El pedido de perdón de Alejandra Argumedo

Tras varios días de silencio, Alejandra Argumedo difundió un video en el que reconoció haber cometido un grave error. Admitió que sus palabras fueron "inaceptables" y ofreció disculpas tanto a las personas que se encontraban en el bus como a quienes se sintieron ofendidos por la viralización del hecho.

"Me duele haber sido parte de algo tan dañino como es la discriminación. Con mis palabras herí a muchas personas, no solo a los que estuvieron presentes, sino a millones de peruanos que se han visto ofendidos con lo que yo dije. Por eso, desde el corazón, pido perdón a los que estaban presentes y a quienes se sintieron agredidos al escucharme", manifestó en su mensaje.

@chriss.valeria Los descargos de #AlejandraArgumedo tras insultos racistas en el #metropolitano #noticiasperu #peruviral #breakingnews ♬ sonido original - Chriss Valeria

Alejandra Argumedo también señaló que este episodio marcará un antes y un después en su vida. Si bien evitó dar explicaciones en detalle, adelantó que en su momento compartirá su versión de los hechos y pidió respeto para su entorno familiar, que ha recibido ataques en medio de la polémica.

