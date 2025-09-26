Julio Gagó sobre Vía Expresa Sur: "RLA tiene que decir la verdad, que ha hecho una pista sin expediente técnico"

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La nueva Vía Expresa Sur, recientemente inaugurada por Rafael López Aliaga, ha generado fuertes críticas en los últimos días. Y es que de acuerdo a la opinión de varios expertos, esta obra cumple con los requisitos necesarios para ser considerada como una Vía Expresa ya que no cuenta con los pasos a desnivel exigidos.

A su vez, vecinos de la zona han reportado que este proyecto impulsado por la Municipalidad de Lima ha generado mayor tráfico vehicular ya que no cuenta con la señalización y semaforización necesaria para ordenar el flujo de autos.

Julio Gagó criticó nueva Vía Expresa Sur

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con Julio Gagó, actual regidor de la comuna limeña y quien antes fuera muy cercano a Rafael López Aliaga. En este diálogo, el excongresista aceptó que esta obra era muy esperada por un importante número de limeños ya que facilitaría el acceso a la zona sur de la capital a través de esta arteria.

Sin embargo, la obra en si no debería ser llamada una Vía Expresa ya que ha generado mayor congestión en la zona y sigue sin tener las señalizaciones de rigor para agilizar el tránsito.

"La población ha estado esperando más de 50 años, no solamente la gente de Surco, sino todos los limeños, pero decir que esta es una Vía Expresa Sur cuando acabo de venir por ahí, te puedes tirar una hora u hora y media, no hay señalización, no hay semaforización, no hay absolutamente nada", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el regidor de la Municipalidad de Lima, Julio Gagó, se refirió a la Vía Expresa Sur y cuestionó que dicha obra se haya inaugurado sin expediente técnico. "Rafael López Aliaga tiene que decirle la verdad a la gente", manifestó.



📻... pic.twitter.com/Gtsa7Hlt5y — Exitosa Noticias (@exitosape) September 26, 2025

El expediente técnico es necesario

En esa misma línea, el regidor de la Municipalidad de Lima aseguró que, pese al rechazo del líder de Renovación Popular, es más que importante la elaboración de un expediente técnico de esta obra para así conocer los pro y los contra de la obra en el presente y en un futuro.

"Haber hecho una pista me parece bien, pero tiene que decir las cosas como son, decirle la verdad a la gente, que ha hecho una pista momentáneamente sin expediente técnico a pesar de que él ha dicho muchas veces que eso atrasa, pero no se da cuenta que eso no solamente es para hacer la pista, es para ver el transporte alrededor y en los próximos años es que no haya los problemas que estamos viviendo actualmente", indicó.

En ese sentido, Julio Gagó criticó a Rafael López Aliaga por la construcción de la nueva Vía Expresa Sur.