Netanyahu recibe rechazo en la ONU: Delegaciones lo abuchearon durante su presentación en Asamblea General

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vivió un tenso momento durante su participación en la Asamblea General de la ONU. Delegaciones lo abuchearon y se retiraron cuando subió al estrado.

Presentacion de Netanyahu en la ONU. (Composición Exitosa)

La presentación de Benjamin Netanyahu en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) no fue auspiciosa. Entre pocos aplausos, múltiples abucheos y retiro de algunas delegaciones, el primer ministro de Israel realizó su exposición, en el que destacó la responsabilidad de Hamas el el conflicto con Palestina.

Disconformes con su presencia

En el último día de esta asamblea, el jefe de Gobierno israelí se presentó ante la expectativa de lo que diría con respecto al conflicto en la Franja de Gaza. Esto se enmarcó en un rechazo de varias delegaciones, que se marcharon del foro o que previamente acordaron no asistir. Antes de irse, lanzaron pitidos al verlo en el estrado.

Las pocas representaciones que se quedaron aplaudieron al primer ministro, que tras el peculiar hecho, procedió a dar su discurso. Las críticas al reconocimiento de Palestina fue otro de los puntos principales, así con su defensa a las acusaciones de genocidio.

Visiblemente contrariado, Netayanhu esperó que sus detractores se retiren para comenzar con su exposición. Fue quizás, la presentación con menos asistencia que ha registro el evento realizado en la ciudad de Nueva York.

Los rehenes que siguen en Gaza

El primer ministro volvió a señalar a Hamas como el principal responsable de la guerra. Recalcó el atentado del 7 de octubre, en el que mató a varios israelitas y la toma de varios rehenes. Por tal motivo, las FDI lanzaron una ofensiva que ha causado un daño colateral, con cientos de palestinos fallecidos en la franja.

"Hamas llevó a cabo el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto. Masacraron a más de 1200 personas, incluidos 40 estadounidenses y ciudadanos extranjeros de decenas de países representados aquí. Decapitaron hombres. Violaron mujeres. Quemaron bebes vivos. Frente a sus padres", indicó.

Subrayó que el grupo que controla Gaza se llevó consigo a muchas personas que hasta hoy, están capturadas. Por este motivo, la escalada bélica se intensificó, a tal punto que prometió acabar con Hamas.

"Estos monstruos tomaron entonces tomaron a más de 250 personas como rehenes, incluyendo a sobrevivientes del Holocausto, abuelas, abuelos y sus nietos. ¿Quién toma como rehenes a abuelos y sus nietos? Hamas lo hace.

De esta forma, Benjamin Netanyahu se presentó en la 80° Asamblea General de la ONU ante un rechazo masivos de distintas delegaciones. Esto no impidió que el primer ministro dé su discurso, culpando a Hamas de la guerra que se ha prolongado desde el 2023.

