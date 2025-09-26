Sujetos disparan contra vehículo de prensa de Exitosa en plena vía pública

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La inseguridad no tiene límites. Durante la madrugada de hoy, 26 de septiembre, sujetos armados dispararon en plena vía pública contra un vehículo de prensa de Exitosa. La unidad, claramente identificada con los logos de la emisora, fue interceptada por un auto de color plomo del que descendió un atacante que abrió fuego en varias oportunidades.

Ataque a vehículo de prensa de Exitosa

El hecho sucedió cuando el conductor de la móvil de Exitosa retornaba del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras realizar una diligencia corporativa. Al llegar al cruce de Morales Duares con la avenida Universitaria, en el Callao, fue interceptado por los atacantes.

Sorprendido y con el miedo lógico de la situación, el conductor logró reaccionar a tiempo. Puso el retroceso, maniobró como pudo y huyó de la zona.

En su escape se cruzó con una patrulla de la Policía Nacional que lo trasladó hasta la comisaría de Mirones Bajo, donde pudo declarar su manifestación.

De acuerdo el propio relato del afectado, quien afortunadamente salió ileso, al menos tres disparos fueron efectuados contra la móvil de Exitosa, todos dirigidos al lado donde él iba manejando.

Los policías de la comisaría de Mirones Bajo han confirmado que el sector cuenta con cámaras de seguridad municipales, aunque todavía falta verificar si estaban operativas. Esas imágenes serán clave para identificar la placa del auto plomo y a los responsables del atentado.

Noticia en desarrollo...