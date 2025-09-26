¿Quieres casa propia? Indecopi subastará inmuebles desde S/7.173: Descubre AQUÍ cómo participar

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció una nueva subasta de inmuebles ubicados en Lima y diversas regiones del país. Conoce las condiciones y el día del remate de estas propiedades que irían desde S/7.173.

Nueva subasta pública de Indecopi

¿Buscabas propiedad a precio de remate? ¿Tener tu casa propia? Llegó una noticia que te entusiasmará. Pues bien, a través de su portal oficial, Indecopi brindó detalles sobre la nueva subasta que realizará de al menos 29 inmuebles con precios iniciales desde tan solo S/ 7,173. Se trata de una alternativa 100 % legal, abierta al público, con respaldo del Estado y a la que cada vez más personas se están sumando.

Según se dio a conocer, este evento se desarrollará este martes 30 de septiembre desde las 8:50 a.m. en la sede central de Indecopi (auditorio principal) ubicado en la avenida Del Aire N.º 384, San Borja, Lima.

"Se trata de propiedades embargadas a personas y empresas que no pagaron las multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o por infringir la propiedad intelectual", indica la entidad.

Condiciones de Indecopi para participar

Para participar de este proceso solo debes tener en cuenta lo siguiente:

Presentarse con DNI vigente o carné de extranjería al menos 20 minutos antes del inicio de la subasta.

o al menos 20 minutos antes del inicio de la subasta. Acreditar un monto no menor al 10% del valor de la tasación del bien que deseen adquirir.

del valor de la tasación del bien que deseen adquirir. En caso de representación de personas naturales o jurídicas, se debe presentar un poder vigente inscrito en registros públicos.

El pago de valor de adjudicación se realizará en efectivo y/o cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

Indecopi también detalla que la exhibición al público en general de estas propiedades a subastar se realizará de forma permanente en el lugar donde se encuentre ubicado y solo por los exteriores de la propiedad. En caso el interesado en participar en el remate, desee ingresar al interior, deberá solicitar autorización de manera directa a los dueños del bien.

Indecopi remata propiedades en Lima y regiones del país.

¿Qué inmuebles se rematarán en Lima?

Puedes revisar el listado completo de inmuebles y condiciones de la subasta en la página oficial de Indecopi. Entre las propiedades que podrás encontrar en las dos convocatorias están algunas de las siguientes:

Casa: Centro Poblado Ayacancha Mz. F1 Lt. 11 - Huaribamba, Tayacaja, Huancavelica. 215,90 m². S/7.173,64

Mz. F1 Lt. 11 - Huaribamba, Tayacaja, Terreno: Ubic. Rur. Sub Lote A3 - Pachia, Tacna, Tacna. 253,26 m². S/ 19.574,72.

Estacionamiento N° 2 - Primer Piso, Jr. Almirante Guisse 1067-A , Jesús María, Lima , 2,31 m². S/ 24.822,99.

N° 2 - Primer Piso, Jr. Almirante Guisse 1067-A , 2,31 m². S/ 24.822,99. Tendal: Fundo La Alameda Lote 3 Inte B-302, Cajamarca . 4,47 m². S/ 29.265,97.

. 4,47 m². S/ 29.265,97. Estacionamiento N° 2 - Primer Piso, Jr. Diego de Agüero 295, Urb. Valle Hermoso de Monterrico Zona Este, Santiago de Surco, Lima, Lima. 2,30 m². S/ 30.499,20.

Lima, Lima. 2,30 m². S/ 30.499,20. Casa: Mz. M Lt. 22 Urb. Patibamba - Abancay, Abancay, Apurímac. 350,00 m². S/ 69.456,90.

Casa: Asociación de Vivienda Casa Taller Santa Margarita, Mz. F Lt. 19, Ventanilla, Callao, Lima. 160,00 m². S/ 42.360,00.

Callao, Lima. 160,00 m². S/ 42.360,00. Departamento en Unidad Inmobiliaria N° 4 - cuarto piso, lote 40 de la manzana LL, Urb. Alameda de El Pinar, Comas, Lima, Lima. 12,66 m². S/ 84.223,45.

en Unidad Inmobiliaria N° 4 - cuarto piso, lote 40 de la manzana LL, Urb. Lima, Lima. 12,66 m². S/ 84.223,45. Casa en Av. Ramiro Priale Mz.02 Lote 03 Urbanización Nueva America. Distrito de Manantay, Coronel Portillo, Ucayali. 300,00 m². S/ 42.506,80.

Para más información, se puede contactar con el martillero Salomón Edén Núñez, al teléfono 999 960 970 o los correos [email protected] y [email protected].

Inmuebles a subastar.

Las subastas públicas de Indecopi son una oportunidad real para adquirir propiedades a precios reducidos. Con inmuebles desde S/ 7,173, esta podría ser tu mejor oportunidad para comprar, invertir o incluso revender.