Capturan a 'El Monstruo': "El proceso de extradición puede durar meses", asegura abogado penalista

Luego de largos meses de búsqueda en diversos países, la policía de Paraguay logró al captura de Erick Moreno Hernández, alías 'El Monstruo'. De acuerdo a las informaciones que llegaron de este país, los agentes recibieron una información confidencial que les confirmó la presencia de este criminal en una casa del barrio San Lorenzo donde se encontraba junto a una mujer.

Este delincuente es acusado de ser cabecilla de la peligrosa banda 'Los Injertos del Norte' quienes han sembrado el terror en gran parte de Lima debido a las extorsiones que aplican sobre empresas de transportes, comercios locales y hasta colegios.

Extradición podría tardar meses

Luego de su captura, se indicó que Erick Moreno Hernández podría pegar la vuelta al Perú en solo cuestión de horas e incluso fue puesto bajo custodia de los agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, la situación parece estar complicándose debido a las últimas informaciones que llegan desde Paraguay.

Estas indican que 'El Monstruo' seguirá en territorio paraguayo luego que la justicia de ese país le dictara prisión preventiva mientras dure el proceso de extradición a nuestro país. A raíz de esta medida, el criminal será recluido en el Penal de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con el abogado penalista, James Rodríguez, para conocer mayores detalles de este proceso. De acuerdo a su sentir, el Estado paraguayo tiene la potestad de expulsar a Moreno Hernández y así aligerar la vuelta del delincuente a territorio peruano.

"La expulsión es una decisión del Pode Ejecutivo, no una decisión necesariamente judicial. Cuando un estado expulsa a una persona que ha ingresado a irregularmente a su territorio como ha pasado con 'El Monstruo' y representa un grave peligro a la seguridad de su país, procede la expulsión", indicó.

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, James Rodríguez, se refirió al caso de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', y señaló que, en caso se opte por el proceso de extradición, este puede tardar meses.



— Exitosa Noticias (@exitosape) September 26, 2025

Habrá que esperar

Lamentablemente, en el caso de optar por la extradición y todos los pasos de ella, el regreso de Erick Moreno para que responda ante la justicia peruana podría tardar algunos meses.

"Sin embargo, habría que esperar la decisión del gobierno de Paraguay si va optar por la expulsión o por el proceso de extradición que ya está en marcha, pero que definitivamente va tomar meses y no olvidemos el caso de 'Cuchillo' capturado en Colombia un tiempo atrás y hasta ahora no puede regresar al Perú", añadió.

De esta manera, el abogado penalista, James Rodríguez, aseguró que el proceso de extradición de Erick Moreno Hernández, 'El Monstruo', podría tardar varios meses.