Anuncian corte de agua para el 27 de septiembre: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado, 27 de septiembre, la interrupción programada del servicio de agua potable continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Conoce aquí qué distrito se verá afectado.

Sedapal programa corte de agua en Lima

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal brinda información sobre los cortes programados de agua potable que tiene en estos días en algunos distritos de la capital. Según detallan, la medida se da con la finalidad de optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento del suministro en el futuro.

Exhorta a la ciudadanía a realizar un uso responsable del agua, especialmente para este sábado en que se realizará la interrupción temporal del servicio. Según se dio a conocer hasta el cierre de esta nota, el distrito que se vería afectado sería La Molina.

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Rinconada Alta II etapa.

Urb. Rinconada Alta II etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 196.

También señalan que otra zona que se perjudicaría de forma parcial sería la Urb. Rinconada Alta I etapa, Urb. El Refugio, desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. por el mismo motivo indicado líneas más arriba.

Interrupción del servicio de agua potable en La Molina, según Sedapal.

Consejos para enfrentar el corte de agua

Debido a esta situación y para que la ciudadanía no se vea afectada, Sedapal recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte. Algunos consejos son:

Deja agua almacenada cerca del inodoro, el lavadero y la cocina. Así será más fácil asearte, lavar utensilios o limpiar superficies esenciales.

Ten agua embotellada o hervida para beber: Asegúrate de tener agua segura para consumo. Puedes hervir agua antes del corte y almacenarla en envases limpios con tapa.

o hervida para beber: Asegúrate de tener agua segura para consumo. Puedes hervir agua antes del corte y almacenarla en envases limpios con tapa. Usa el agua con moderación: Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas.

Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas. Mantén los recipientes tapados: Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos.

Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos. Cocina alimentos simples o que no requieran mucha agua: Evita preparaciones que necesiten mucha limpieza o enjuague. Prioriza comidas sencillas mientras dure el corte.

Evita preparaciones que necesiten mucha limpieza o enjuague. Prioriza comidas sencillas mientras dure el corte. Racionaliza el uso de agua: Usa el agua solo para lo esencial: beber, higiene personal, limpieza de utensilios y sanitarios. Cada gota cuenta.

Ante el corte programado de agua anunciado por la empresa estatal Sedapal, es fundamental que los vecinos tomen las precauciones necesarias para reducir el impacto en sus actividades diarias, especialmente para el sábado 27 de septiembre, en el distrito de La Molina.