Ignacio Buse sigue imparable: Tenista peruano avanzó a semifinales del Challenger de Lisboa

Tercera semifinal consecutiva para Ignacio Buse en la temporada 2025. El tenista peruano cedió su primer set en el Challenger 100 de Lisboa, en Portugal, pero no fue obstáculo para que se termine imponiendo por 6-4, 3-6 y 6-3 al argentino Marco Trungelliti para instalarse en las semifinales del torneo.

Partido complicado para Buse

La primera raqueta nacional se midió ante un rival con el que tenía un historial, a quien venció en las semis del Challenger de Heilbron, Alemania, en junio último. El partido comenzó con quiebres por ambos lados, aunque en el quinto game el jugador nacional consiguió el segundo con el que se llevó el set.

Para la segunda manga Buse perdió consistencia en su servició y sufrió dos roturas, que le permitió al argentino equiparar las acciones. En el tercer y último periodo, la inconsistencia en ambas partes se mantuvo, sin embargo, 'Nacho' quebró en el 3-2 a favor y manejó los hilos para llevarse el encuentro en dos horas y 49 minutos.

Nuevas semifinales de challenger para Ignacio Buse. Esta vez en Lisboa, venció en 3 sets a Trungelliti e irá mañana contra Villius Gaubas por el pase a la final.



Sube al 107 del mundo en el live ranking, el mejor puesto de su carrera. En caso de campeonar, se mete al top 100. pic.twitter.com/H3JnF3a4dG — Desde la Qualy Perú (@DesdeLaQualy_pe) September 26, 2025

El próximo rival para el tenista peruano será el lituano Vilius Gaubas, que se impuso en esta misma instancia al español Daniel Mérida con un contundente 6-1 y 6-4. Ambos tuvieron su primer y único enfrentamiento hasta el momento en las semifinales del Challenger de Menorca, que acabó con triunfo del europeo en tres mangas.

Alcanzar esta instancia le permite al 'colo' ser, por el momento, 107 del ranking ATP, de acuerdo al sitio web ATP Live Rankings. De ganar el certamen, podría llegar al puesto 100, lo que cumpliría con el objetivo que se trazó a principios de la temporada. Cabe resaltar que es su tercera semis seguida y la octava del 2025.

Buse y una campaña que promete

Con solo 21 años, Ignacio Buse se ha posicionado rápido como la primera raqueta peruana, haciendo olvidar a Juan Pablo Varillas, que tras su gran 2023, no consiguió consistencia. 'Nacho', asentado en España, ha forjado su carrera con perfil bajo.

Varios títulos en la categoría Challenger, una semifinal en un ATP 250, clasificar al cuadro principal del US Open y ser clave en la clasificación de Perú a los 'qualifiers' de la 2026, son una de los logros del raquetista a lo largo de este curso.

