Transportistas de las Línea 41 se movilizan hacia el Congreso: Se manifiestan contra los ataques extorsivos

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conductores de la Línea 41 salieron a las calles con sus vehículos para acudir en caravana hacia en Congreso y protestar por los constantes ataques extorsivos que han sufrido en la última semana.

Vehículos se movilizan por la Panamericana Norte

Los conductores de las empresas de transporte están hartos de vivir extorsionados y con miedo a ser las nuevas víctimas de ataques. Por ese motivo en la última semana han tomado las calles protestando para exigir al Gobierno medidas contra la inseguridad.

Esta vez los choferes de las Línea 41 tomaron la carretera Panamericana Norte para dirigirse hasta la avenida Abancay y manifestarse ante el Congreso de la República. Son más de 80 las unidades de la empresa de transportes que cubre la ruta de Villa El Salvador a Ventanilla, las que están protestando.

Los vehículos de transporte público iniciaron su recorrido desde la avenida Mariano Pastor Sevilla, en donde tienen una de sus cocheras para continuar su camino en caravana al Centro de Lima.

Bloquearon la Panamericana Norte

Las unidades de la Línea 41 se estacionaron a la altura de la segunda zona de Palao, en San Martín de Porres, en donde se encontraron con un gran contingente policial, por lo que buscan un camino para llegar a su destino.

Cabe señalar que, los choferes de la compañía han precisado que desde el 2024 vienen pagando a dos organizaciones criminales, que en un inicio exigieron 50 mil soles por inscripción y mensualmente se ven obligados a pagar 20 mil soles.

"Esto es algo de años, pero ya no podemos callar más, esto se salió de control. La muerte llega a diario a mis colegas, el futuro se está perdiendo porque lamentablemente cuando muere un luchador, muere una familia y ¿Quién ve por esos niños?", dijo un conductor.

Los choferes, además, culparon al Gobierno por la inacción ante esta creciente ola de criminalidad que no solo afecta a transportistas, sino también a la ciudadanías en general.

Un equipo de Exitosa pudo visualizar cómo es que las unidades de esta empresa de transporte están marcadas por la organización criminal a la que están pagando. Los vehículos tienen una imágenes de una cruz con una paloma, aunque se desconoce que banda criminal es, los trabajadores temen por sus vidas.

Con carteles con mensajes pidiendo por sus vidas, los conductores de la Línea 41 han tomado la Panamericana Norte para quejarse por la falta de medidas ante los constantes ataques contra transportistas