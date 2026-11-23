23/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Acabó la temporada regular de la Liga1 y algunos clubes empiezan a planificar el 2027, como Sporting Cristal, que no consiguió su objetivo y por sexto año lo cerró sin el título nacional. Para reforzar su mediocampo, el nombre que estaría sonando en la interna es el de Renato Tapia, jugador que milita en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

Fichaje de lujo

De acuerdo con el comunicador Denilson Barrenechea, el conjunto celeste no activaría la opción de compra del mediocentro Agustín Álvarez Wallace y por ende retornaría al Montevideo City, dueño de su carta pase. Ante la ausencia en ese lugar, el 'cabezón' sería una opción para darle jerarquía al mediocampo.

Agustín Álvarez Wallace no continuaría en Sporting Cristal la próxima temporada. El club no ejercerá la opción de compra al Montevideo City Torque, además de estar viendo otras opciones. Renato Tapia aparece como una de ellas", comentó el hombre de prensa en el programa Estudio Fútbol.

Alvarez Wallace no continuaría en Sporting Cristal la próxima temporada. El club no está convencido de ejercer la opción de compra, además de estar viendo otras opciones. Renato Tapia aparece como una de ellas. 🎙 @Denilson_Jarde vía #EF por @apresion1 #ENVIVO https://t.co/w8q9SWC2v5 — @BarrioSCervecero (@BSCervecero) November 23, 2026

Sin embargo, no es el único equipo del fútbol peruano interesado en el volante de contención de 31 años, debido a que Alianza Lima también estaría detrás de sus pasos. Estas dos opciones podrían significar su regreso al país y su primera experiencia en la Liga1, ya que emigró para integrar las inferiores del Twente de Países Bajos en 2013.

Cabe precisar que Renato Tapia aún cuenta con contrato con el Al-Wasl de la UAE Pro League hasta el 30 de junio del 2027. Por ende, el cuadro interesado en ficharlo deberá negociar un precio por su transferencia, valorizada en $ 1,50 millones según Transfermarkt o, esperar a que rescinda su vinculación.

Altas y bajas en Cristal

Además del mediocentro que llegó para el Torneo Clausura, otros nombres no seguirían en el cuadro del Rímac, mientras que otros están en negociación. Los brasileños Gabriel Santana, Cristiano da Silva y el argentino Juan Cruz González serían los hombres que no seguirían para el próximo curso, junto a Martín Távara.

Por otro lado, hay un acuerdo de palabra con el uruguayo Santiago Arias que viene de militar en Cienciano y se rumora al arquero Carlos Grados, Gabriel Villamil y Carlos Cabello. Sobre Hernán Barcos, su continuidad para el otro año estaría casi asegurada.

De cara a la temporada 2027, Sporting Cristal tendría en agenda al volante Renato Tapia, quien actualmente pertenece al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no sería el único interesado en traerlo a la Liga1, debido al interés de Alianza Lima.