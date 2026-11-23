23/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El volcán Kilauea, situado en la Isla Grande de Hawái y considerado uno de los más activos del planeta, volvió a entrar en erupción este lunes 23 de noviembre con impactantes fuentes de lava que alcanzaron los 200 metros de altura, de acuerdo con los reportes difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La actividad volcánica comenzó durante la madrugada, alrededor de la 1:30 hora local (11:30 GMT) y levantó una imponente columna de humo y gases que llegó a alcanzar hasta unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, según informó el USGS.

Gran cantidad de lava expulsada

El episodio eruptivo, identificado como el número 57, se concentró en el cráter Halema'uma'u, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, donde las chimeneas volcánicas expulsaron material incandescente y piroclastos hacia el borde sur y una zona cerrada del parque, con un flujo estimado de 5.9 millones de metros cúbicos de lava y un ritmo promedio de 210 metros cúbicos por segundo durante las horas de fuente activa.

Cabe precisar que, desde diciembre de 2024, el coloso ha registrado episodios eruptivos periódicos confinados a esa misma área, a través de dos cráteres principales (norte y sur), que duran menos de 12 horas y están separados por pausas de dos semanas o más, manteniendo así en vilo a los observatorios y atrayendo la atención de científicos y visitantes.

Another lava fountaining episode at the summit of Kīlauea, in Hawai'i Volcanoes National Park 🌋 5️⃣7️⃣⁰⁰➕Lava fountained from the north vent for six hours on November 23, 2026, between 12:15 and 6:00 a.m. Hawaii Standard Time.⁰➕The fountain reached about 650 feet (200 meters)... pic.twitter.com/fBZfUFPgBz — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 23, 2026

Un antecedente: erupción récord en octubre

Como parte de esta misma secuencia eruptiva iniciada desde finales de 2024, el volcán Kilauea ya había protagonizado en octubre un episodio de récord, correspondiente al número 35 de la serie, en el que las fuentes de lava del respiradero sur en el cráter de la cima se elevaron hasta casi 500 metros en el aire, superando la altura del Empire State Building de Nueva York.

Del mismo modo, el servicio geológico informó que el penacho de gas superó los 5.000 metros sobre el nivel del suelo, en un patrón de erupciones intensas separadas por pausas de varios días.

La nueva erupción del volcán Kilauea vuelve a mostrar la potencia y constancia de uno de los sistemas volcánicos más dinámicos del mundo, con columnas y fuentes de lava que alteran el paisaje del cráter Halema'uma'u. El monitoreo permanente del USGS seguirá siendo clave para medir la evolución de la actividad y resguardar las áreas de influencia dentro del parque nacional.