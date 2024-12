Comas: 15 pasajeros resultaron heridos luego que bus de 'El Rápido' chocara violentamente contra custer

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente vehicular se registró en las calles de Lima. Esta vez, el incidente se registró en la céntrica avenida Tupac Amaru en Comas donde un bus de la empresa 'El Rápido' chocó violentamente contra una custer que se encontraba detenida por la luz roja del semáforo.

Como se observa en las imágenes de seguridad del distrito, la unidad llega por detrás y se ve obligada a hacer un alto al tener a otros dos vehículos por delante. Sin embargo, el conductor no tuvo mejor idea que girar bruscamente hacia la derecha, pero no tuvo en cuenta que el espacio para realizar la maniobra no era suficiente por lo que terminó impactando contra la parte trasera de la custer.

15 heridos tras accidente

Luego de chocar contra el otro medio de transporte, el bus de 'El Rápido', continuó su camino durante algunos metros debido a la velocidad que llevaba hasta que terminó chocando contra un poster. En el caminó pudo atropellar a cuatro ciudadanos que se salvaron por centímetros tras esta imprudencia.

Como era de esperarse, este giro brusco ocasionó la molestia de los pasajeros quienes se acercaron hasta el chófer para reclamarle por lo ocurrido. El impacto dejó como saldo a 15 personas heridas entre los que se encontraban dos menores de edad.

Afortunadamente, el estado de salud de los heridos se encuentra estable tras haber sido atendidos de forma rápida. Por otro lado, el conductor fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú y se encuentra en la Comisaría de Túpac Amaru mientras se siguen las investigaciones.

Fueron atendidos rápidamente

Laura Huamán Hernández, Subgerente de Tránsito, Transporte y Viabilidad de la Municipalidad de Comas, conversó con La República para indicar que personal de la comuna acudió de inmediato luego que el choque tenga lugar para atender a los heridos quienes fueron llevados a la Clínica Jesús del Norte en Independencia para su respectiva atención.

"Nuestros paramédicos apoyaron inmediatamente a nuestros 15 heridos, de los cuales 5 fueron de mayor gravedad y fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte. Dentro de los 5 heridos, hay dos menores de edad, quienes fueron trasladados al nosocomio", indicó.

De esta manera, un bus de la empresa 'El Rápido' protagonizó chocó violentamente contra una custer a la altura del mercado 'Mega 80' en la avenida Túpac Amaru en Comas. El impacto dejó como resultado a 15 personas heridas, entre los que se encontraban dos menores de edad.