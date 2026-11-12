Malestar por obra de plaza Quiñones crece en La Esperanza ante cuestionamientos a licitación municipal

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El malestar de los vecinos del pueblo joven La Esperanza, en el distrito Alto de la Alianza, continúa por la ejecución de la obra de remodelación de la plaza Quiñones, cuyo proceso de licitación fue cuestionado por los dirigentes debido a la falta de información y consulta a la población. El secretario general del sector, Luis Zegarra, pidió al alcalde Demetrio reconsiderar la intervención y sostuvo que el proyecto debería ser evaluado con participación vecinal antes de continuar con el procedimiento.

Cuestionan falta de participación

Zegarra manifestó que la preocupación de los residentes se debe principalmente a que, según indicó, durante los últimos años no se realizaron reuniones informativas ni jornadas de sensibilización sobre el proyecto. Señaló que la plaza constituye un espacio cívico importante para los habitantes, debido a las actividades y experiencias compartidas en ese lugar.

"Una vez más se ha hecho una licitación a espaldas de la población, de manera caballosa, como ya lo pretende hacer y lo hace la municipalidad en diferentes obras. Lo que nosotros pedimos es tal vez una reconsideración de parte del alcalde, que escuche a la población", declaró Luis Zegarra, secretario general del pueblo joven La Esperanza.

El dirigente también cuestionó que el procedimiento se impulse durante las últimas semanas de la actual gestión municipal, pese a que, según afirmó, durante los años anteriores no se desarrollaron acciones de coordinación con los vecinos. Consideró que antes de avanzar con la contratación se debió convocar a una asamblea para recoger las observaciones de los residentes.

Asimismo, sostuvo que los pobladores no se oponen a la ejecución de proyectos de infraestructura, sino a las decisiones que, desde su perspectiva, se toman sin considerar las necesidades y opiniones de la comunidad.

Piden transparencia en el proyecto

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el expediente técnico de la plaza Quiñones. Zegarra aseguró que los vecinos y dirigentes no han tenido acceso a este documento y pidió a la municipalidad transparentar la información sobre las características y alcances de la intervención.

"Nosotros no nos oponemos a las obras ni a los futuros proyectos que puedan haber en el sector o en todo Alto de la Alianza. Nos oponemos a las malas prácticas, a las malas formas en que se hacen los proyectos de inversión. A eso nos oponemos", sostuvo Luis Zegarra, secretario general del pueblo joven La Esperanza.

El representante vecinal también mencionó otras obras del distrito, como las plazas de Copacabana y Alto de la Alianza, el terminal Collasuyo y el polideportivo Túpac Amaru, cuyos avances y culminación cuestionó. Según indicó, estas experiencias generan desconfianza entre los residentes respecto a la capacidad de la actual administración para ejecutar nuevos proyectos.

Frente a esta situación, anunció que los dirigentes evalúan acciones administrativas y legales para observar el procedimiento de licitación. Además, indicó que se han inscrito mediante una empresa vinculada para participar en el proceso y realizar observaciones, con la finalidad de vigilar su desarrollo.

Buscan evitar un conflicto social

Zegarra señaló que los dirigentes también solicitarán el acompañamiento de representantes políticos para impulsar una revisión de la gestión municipal. Sin embargo, aseguró que buscarán evitar que el desacuerdo por la plaza Quiñones termine convirtiéndose en un conflicto social.

Finalmente, pidió a los vecinos mantenerse atentos al desarrollo del procedimiento y exhortó al alcalde a escuchar sus demandas antes de adoptar nuevas decisiones. El dirigente insistió en que la obra debe responder a las necesidades de la población y contar con información transparente, a fin de reducir el malestar generado en La Esperanza.

