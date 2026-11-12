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Encuentro con la juventud

Papa León XIV en Perú: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la vigilia de jóvenes en el Estadio Nacional

El papa León XIV se reúne con miles de jóvenes en el Estadio Nacional durante una vigilia de oración. Sigue EN VIVO los detalles de su llegada, presentaciones musicales, testimonios y mensaje a las nuevas generaciones.

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2026

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El Estadio Nacional se prepara para recibir al papa León XIV y a miles de jóvenes y universitarios de distintas partes del Perú. El encuentro estará marcado por música, expresiones artísticas, testimonios y momentos de oración que acompañarán esta esperada jornada junto al sumo pontífice.

Encuentro con jóvenes: Minuto a minuto

18:44 | Presentación de obra teatral

Cinco jóvenes interpretan una representación escénica al papa León XIV.

Obra de teatro
Obra de teatro

18:32 | ¡El papa se conmueve!

El sumo pontífice se conmueve al escuchar a los jóvenes, que le dan su testimonio de vida.

El papa escucha a los jóvenes.
El papa escucha a los jóvenes.

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18:14 | Jóvenes colocan la Santa Cruz mientras entonan 'Alma Misionera'

Los jóvenes y universitarios cantan 'Alma Misionera', mientras colocan la Santa Cruz ante el sumo pontífice.

Colocación de la Santa Cruz.
Colocación de la Santa Cruz.

18:04 | El santo padre es ovacionado por los jóvenes

El papa León XIV es recibido por la multitudinaria presencia de jóvenes, que gritan: ¡El papa es peruano!

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17:55 | ¡El papa llega al Estadio Nacional y saluda a miles de fieles!

El papa León XIV llega al Estadio Nacional de Lima y saluda a los jóvenes y fieles que lo esperan con entusiasmo. El pontífice inicia así su esperado encuentro durante la vigilia juvenil.

17:48 | ¡León XIV parte rumbo al Estadio Nacional para encontrarse con los jóvenes!

El santo padre salió de la Nunciatura Apostólica y se dirige al Estadio Nacional, donde lo esperan miles de jóvenes para participar en una vigilia marcada por la música, la oración y los testimonios.

Temas relacionados Estadio Nacional jóvenes católicos Papa León peru Vigilia de los Jóvenes Visita del papa León XIV al Perú

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