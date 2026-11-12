Papa León XIV en Perú: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la vigilia de jóvenes en el Estadio Nacional

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2026
El Estadio Nacional se prepara para recibir al papa León XIV y a miles de jóvenes y universitarios de distintas partes del Perú. El encuentro estará marcado por música, expresiones artísticas, testimonios y momentos de oración que acompañarán esta esperada jornada junto al sumo pontífice.
Encuentro con jóvenes: Minuto a minuto
18:44 | Presentación de obra teatral
Cinco jóvenes interpretan una representación escénica al papa León XIV.
18:32 | ¡El papa se conmueve!
El sumo pontífice se conmueve al escuchar a los jóvenes, que le dan su testimonio de vida.
18:14 | Jóvenes colocan la Santa Cruz mientras entonan 'Alma Misionera'
Los jóvenes y universitarios cantan 'Alma Misionera', mientras colocan la Santa Cruz ante el sumo pontífice.
18:04 | El santo padre es ovacionado por los jóvenes
El papa León XIV es recibido por la multitudinaria presencia de jóvenes, que gritan: ¡El papa es peruano!
17:55 | ¡El papa llega al Estadio Nacional y saluda a miles de fieles!
El papa León XIV llega al Estadio Nacional de Lima y saluda a los jóvenes y fieles que lo esperan con entusiasmo. El pontífice inicia así su esperado encuentro durante la vigilia juvenil.
17:48 | ¡León XIV parte rumbo al Estadio Nacional para encontrarse con los jóvenes!
El santo padre salió de la Nunciatura Apostólica y se dirige al Estadio Nacional, donde lo esperan miles de jóvenes para participar en una vigilia marcada por la música, la oración y los testimonios.