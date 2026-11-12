Papa León XIV en Perú: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la vigilia de jóvenes en el Estadio Nacional

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Estadio Nacional se prepara para recibir al papa León XIV y a miles de jóvenes y universitarios de distintas partes del Perú. El encuentro estará marcado por música, expresiones artísticas, testimonios y momentos de oración que acompañarán esta esperada jornada junto al sumo pontífice.

Encuentro con jóvenes: Minuto a minuto

18:44 | Presentación de obra teatral

Cinco jóvenes interpretan una representación escénica al papa León XIV.

Obra de teatro

18:32 | ¡El papa se conmueve!

El sumo pontífice se conmueve al escuchar a los jóvenes, que le dan su testimonio de vida.

El papa escucha a los jóvenes.

18:14 | Jóvenes colocan la Santa Cruz mientras entonan 'Alma Misionera'

Los jóvenes y universitarios cantan 'Alma Misionera', mientras colocan la Santa Cruz ante el sumo pontífice.

Colocación de la Santa Cruz.

18:04 | El santo padre es ovacionado por los jóvenes

El papa León XIV es recibido por la multitudinaria presencia de jóvenes, que gritan: ¡El papa es peruano!

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV fue ovacionado por los jóvenes en el Estadio Nacional y no aguantó la emoción hasta tal punto de brotar lágrimas. Es un momento muy emotivo el que se vivió. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

17:55 | ¡El papa llega al Estadio Nacional y saluda a miles de fieles!

El papa León XIV llega al Estadio Nacional de Lima y saluda a los jóvenes y fieles que lo esperan con entusiasmo. El pontífice inicia así su esperado encuentro durante la vigilia juvenil.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV ingresó a bordo del papamóvil al Estadio Nacional y saludó a los miles de jóvenes congregados para dar inicio a la vigilia. Esbozó una gran sonrisa mientras se dirige al estrado principal. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

17:48 | ¡León XIV parte rumbo al Estadio Nacional para encontrarse con los jóvenes!

El santo padre salió de la Nunciatura Apostólica y se dirige al Estadio Nacional, donde lo esperan miles de jóvenes para participar en una vigilia marcada por la música, la oración y los testimonios.