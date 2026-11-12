Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá viajes gratis por la misa del papa León XIV: revisa los horarios

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá viajes gratuitos este lunes 16 de noviembre, día de la misa que el papa León XIV celebrará en la Base Aérea Las Palmas. El servicio funcionará desde la medianoche hasta las 10 p.m..

Línea 1 será gratuita durante 22 horas por misa del papa León XIV

Según Agencia Andina, esta medida busca facilitar el traslado de los asistentes a la celebración religiosa. Durante esas 22 horas, los pasajeros podrán utilizar los trenes sin pagar el pasaje habitual, aunque deberán presentar su tarjeta del tren para ingresar.

La gratuidad estará disponible para los usuarios durante el horario anunciado y no estará limitada únicamente a quienes acudan a la misa del pontífice. La medida se aplicará en el servicio regular de la Línea 1, que conecta distintos distritos de Lima.

El aumento de recorridos se realizará en una jornada marcada por la llegada de miles de fieles a la Base Aérea Las Palmas. La misa del papa León XIV está programada para el lunes 16, en Santiago de Surco, al sur de Lima.

Los usuarios que se dirijan al recinto religioso podrán utilizar las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez. Desde ambos puntos será posible continuar el trayecto a pie hacia las puertas de acceso 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas.

La Línea 1 habilitó el servicio gratuito para el lunes 16.

¿Qué tarjeta necesitan los pasajeros y qué estaciones utilizar?

Estas estaciones funcionarán como puntos de llegada para los pasajeros que viajen en tren hacia la misa. Quienes tengan previsto asistir deberán considerar el recorrido peatonal entre las estaciones y los accesos habilitados al recinto, además del tiempo que demande el viaje ferroviario en Lima.

Aunque el pasaje no tendrá costo durante el lunes 16, el ingreso al sistema mantendrá el uso de la tarjeta de Línea 1. Los pasajeros deberán llevarla consigo y utilizarla en los controles de acceso, pese a que no se realizará el cobro del viaje.

Asimismo, los usuarios deberán evitar correr o empujar durante sus desplazamientos, cuidar sus pertenencias y seguir las indicaciones del personal. La empresa también aconsejó organizar el retorno después de la misa y mantener el orden al abordar los trenes en las estaciones de Línea 1.

La gratuidad de la Línea 1 se aplicará el lunes 16, entre la medianoche y las 10 p.m.. Los pasajeros podrán trasladarse sin pagar el pasaje, con su tarjeta de acceso, mientras se desarrolla la misa del papa León XIV en Las Palmas.