¿Vas a la vigilia del papa León XIV con los jóvenes? conoce los paraderos habilitados por la ATU en los exteriores del Estadio Nacional

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV y más de 50 000 jóvenes y universitarios sostendrán una emotiva vigilia de oración, desde las 6:00 p. m. de hoy, jueves 12 de noviembre, en el Estadio Nacional de Lima, en el marco de su gira apostólica que ha traído nuevamente al santo padre al Perú o su segunda patria.

En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha implementado el plan "El Papa vuelve a casa", a fin de garantizar el traslado seguro de los ciudadanos que se congregarán al recinto depotivo.

Paraderos habilitados del Metropolitano y corredores

Con motivo de la visita del papa León XIV al Perú, la institución anunció un amplio despliegue de unidades de transporte público para los días miércoles 11, jueves 12 y lunes 16 de noviembre.

Quienes deseen llegar al campo deportivo, los jóvenes deberán descender en la estación Estadio Nacional, usando los servicios "C" y el "Expreso 1" del Metropolitano. Asimismo, si van en el corredor Azul, deberán hacer lo propio en los paraderos Saco Oliveros y Ramón Dagnino.

Para el corredor Morado, los paraderos estarán ubicados en los jirones Hipólito Unanue, Isabel la Católica y Bausate y Meza. Con referente al transporte turístico, el punto autorizado para que se aglomeren los vehículos será el jirón Barranca con la avenida Manco Cápac, La Victoria.

Paraderos autorizados.

Del mismo modo, para atender la salida de los asistentes de la jornada, la ATU también dispuso la presencia de buses adicionales sin pasajeros en la estación Estadio Nacional. En el punto estarán esperando las unidades de los servicios "A" y "C" del Metropolitano.

Asimismo, los paraderos del corredor Azul están ubicados en la av. Arequipa con el jr. Corpancho (con destino al Rímac) y en la av. Arequipa con el jr. Ramón Dagnino (con destino a Miraflores).

Las personas que usarán el corredor Morado hacia San Juan de Lurigancho, deberán hacer lo propio en la av. Manco Cápac con av. Hipólito Unanue, Bausate y Meza o Isabel La Católica.

Con referente al transporte regular, podrán abordar las unidades en la av. Iquitos con av. Bausate y Meza (con destino a Ate) y en av. Isabel la Católica con av. Manco Cápac para quienes deseen ir a Miraflores, Surco y Villa El Salvador.

Paraderos autorizados

Entradas agotadas para la vigilia en el Estadio Nacional

El papa León XIV sostendrá un encuentro especial con cerca de 52 000 jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, en la vigilia de oración que empezará a las 6:00 p. m. de hoy, jueves 12 de noviembre, y que tal como era de esperarse, las entradas se agotaron en menos de una hora en la plataforma de Teleticket.

Cabe precisar que, las puertas del recinto deportivo estarán abiertas desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha cerrado la calle José Gálvez, las avenidas 28 de Julio, Petit Thouars y la parte posterior del Circuito Mágico del Agua.

No obstante, con referente a la santa misa que ofrecerá el pontífice en la Base Aérea de Las Palmas, el Arzobispado de Lima anunció la ampliación del plazo de inscripciones para adquirir entradas a la histórica celebración.

En comunicación con Exitosa, el padre Juan Bytton, secretario general de la visita del papa León XIV en Lima, mencionó que la plataforma de Ticketmaster todavía se encuentra habilitada para que los ciudadanos puedan reservar hasta ocho boletos y así ser testigos del acto litúrgico que comenzará a las 10:30 a.m. de este lunes 16 de noviembre.

La expectativa crece a cada momento por la presencia del papa León XIV en el Perú. En esta oportunidad, la juventud de nuestro país será parte de un especial y esperado encuentro con el santo padre.