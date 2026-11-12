León XIV será el segundo papa que visita Cusco tras más de 40 años: ¿Qué pontífice fue el primero?

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El paso de los máximos representantes de la Iglesia católica por el Perú ha dejado huellas imborrables en el país a lo largo de las últimas cuatro décadas. Desde aquellos primeros desplazamientos masivos hasta las posteriores llegadas que marcaron distintas épocas de la coyuntura nacional, las rutas papales han priorizado regiones, culturas y contextos sociales muy diversos.

En esta ocasión, dentro de su extensa gira programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, el papa León XIV tiene previsto pisar suelo cusqueño el próximo domingo 15 de noviembre.

Su llegada a la capital de los Incas convertirá al actual pontífice en el segundo líder católico de la historia en visitar oficialmente la región, un acontecimiento que rompe con un prolongado periodo de ausencia de más de cuarenta años en los Andes peruanos.

La inolvidable llegada de Juan Pablo II en 1985

Para encontrar el antecedente de un suceso de esta magnitud es necesario remontarse al domingo 3 de febrero de 1985, fecha en la que Juan Pablo II se convirtió en el primer pontífice en la historia en arribar a la Ciudad Imperial.

Aquella visita formó parte de la primera y más multitudinaria gira papal que pisó el suelo peruano aquel año, consolidando un hito absoluto en las relaciones entre el Estado peruano y la Santa Sede.

Durante su inolvidable estancia en Cusco, Juan Pablo II se trasladó hasta la histórica explanada de Sacsayhuamán, desde donde dirigió un profundo mensaje centrado en la difícil realidad de las comunidades campesinas y la revalorización del mundo andino.

En aquella oportunidad, el Papa peregrino expresó su absoluto reconocimiento por las culturas prehispánicas, exhortando a conservar sus "genuinos valores humanos, que son también cristianos". Asimismo, la jornada estuvo marcada por momentos de intenso fervor religioso cuando el pontífice coronó a la Virgen del Carmen de Paucartambo y colocó en su mano un rosario de oro.

San Juan Pablo II realizó la coronación canónica de la Virgen de Chapi de Paucartambo

Cabe destacar que las visitas papales posteriores dejaron fuera a la Ciudad Imperial de sus rutas oficiales. Cuando Juan Pablo II retornó al Perú en mayo de 1988 por un periodo breve de 40 horas, su agenda se limitó exclusivamente a la ciudad de Lima.

Del mismo modo, en enero de 2018, el papa Francisco recorrió Lima, Trujillo y Puerto Maldonado, sin incluir al Cusco en su itinerario. Por este motivo, el retorno de un Papa a tierras cusqueñas este 15 de noviembre adquiere una dimensión profundamente significativa para el sur del país.

Itinerario oficial del papa León XIV en Cusco

De acuerdo con la programación logística establecida para su visita apostólica en la ciudad imperial, el Santo Padre cumplirá una apretada agenda en la región antes de continuar su recorrido hacia la Amazonía.

Agenda oficial en Cusco.

La llegada del papa León XIV a Cusco no solo revitaliza los lazos espirituales con el sur andino, sino que evoca la memoria colectiva de aquella histórica jornada protagonizada por Juan Pablo II hace más de cuatro décadas. Con un despliegue masivo en la explanada de Sacsayhuamán, el pontífice sellará un reencuentro inolvidable en la historia de fe y cultura del Perú.