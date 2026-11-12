Fenómeno El Niño, turismo y comercio preocupan a empresarios de Tacna por reducción de visitantes y actividad económica

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La reducción de visitantes chilenos, las dificultades del comercio y los posibles efectos del fenómeno de El Niño mantienen en alerta al sector empresarial de Tacna, que advierte un panorama complicado para los próximos meses. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, Wilfredo Espinoza, señaló que el turismo y el comercio son algunas de las actividades más perjudicadas por la disminución del flujo de visitantes, el tipo de cambio y las restricciones en el transporte de carga en el vecino país.

Fenómeno de El Niño genera preocupación

Espinoza explicó que la Cámara de Comercio organizó un simposio regional con la participación de diferentes autoridades e instituciones, con el propósito de informar sobre los posibles efectos del fenómeno climático y promover medidas de preparación en los sectores productivos.

Indicó que existe preocupación por las consecuencias que podrían presentarse en actividades como la agricultura, pesca, comercio y turismo. Asimismo, sostuvo que en Tacna todavía existe poca información oficial sobre los escenarios previstos, por lo que consideró necesario que las entidades competentes compartan sus pronósticos y recomendaciones con la población.

El representante empresarial señaló que algunos sectores ya registran dificultades. Mencionó que la pesca y la agricultura han experimentado afectaciones, mientras que el turismo enfrenta una reducción progresiva de visitantes procedentes de Chile.

Menos visitantes afectan al comercio

El presidente de la Cámara de Comercio manifestó que la disminución de turistas chilenos responde a diferentes factores, entre ellos la situación económica y las variaciones del tipo de cambio. Recordó que antes de la pandemia la llegada de visitantes era considerablemente mayor y que posteriormente se produjo una reducción importante.

También cuestionó las consecuencias de las paralizaciones del transporte de carga pesada en Chile, debido a que estas medidas afectan el movimiento económico y la circulación de personas en la frontera.

"Claro, definitivamente afecta a todo el empresariado y no solo al empresariado, sino a todo el movimiento económico que genera esto en nuestra región. Estar restringidos de ingresos de personas", manifestó Wilfredo Espinoza, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna.

Espinoza agregó que el turismo y el comercio figuran entre las actividades más perjudicadas, debido a que los visitantes extranjeros también consumen servicios de restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales. A esta situación se suma la reducción del poder adquisitivo de los ciudadanos chilenos por el tipo de cambio, lo que limita sus compras y el tiempo que permanecen en la ciudad.

Empresarios esperan una temporada complicada

El dirigente empresarial consideró que la próxima temporada alta podría registrar resultados inferiores a los esperados. Incluso expresó su preocupación por el movimiento comercial durante las fiestas de fin de año, debido a la acumulación de factores que afectan la economía regional.

Asimismo, advirtió que las exportaciones de aceituna y aceite podrían disminuir el próximo año como consecuencia de los fuertes vientos que afectaron el desarrollo de la floración.

"Nosotros no le hemos subido los precios, sino que el tipo de cambio no los favorece", explicó Espinoza al referirse a las dificultades que enfrentan los visitantes chilenos para adquirir productos y servicios en Tacna.

Finalmente, pidió al Gobierno central mejorar los mecanismos de control fronterizo para agilizar el tránsito de pasajeros y evitar largas esperas. El empresario sostuvo que será necesario mantener informados a los sectores productivos y adoptar medidas de preparación para reducir los efectos del fenómeno de El Niño sobre el turismo y el comercio de Tacna.