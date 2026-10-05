Comisión de Constitución cita al canciller Carlos Espá para el 19 de octubre por el Escudo de las Américas y llegada del papa León XIV

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó en su sesión de hoy, lunes 5 de octubre, citar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para el próximo lunes 19 del mismo mes, con la finalidad de que informe los lineamientos de la política exterior del Gobierno.

Durante la reunión encabezada por su titular Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), el diputado Jorge Arturo Zeballos Aponte (Renovación Popular) sustentó la Proposición Legislativa 00153-2026-2031-CD, la cual propone fortalecer los servicios de atención consular mediante la implementación del Centro de Respuesta Rápida (CRR).

#DiputadosInforma | La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados acordó citar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para el próximo 19 de octubre. 📌 Nota completa: https://t.co/RW2wWLwiho https://t.co/oB2vLwNpIa October 5, 2026

Citado a comparecer por adhesión del Perú al Escudo de las Américas

El titular de la Cancillería comparecerá ante el grupo del trabajo parlamentario por la adhesión del Perú al Escudo de las Américas, una coalición político-militar encabezada por Estados Unidos que busca combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular en América Latina.

Como se recuerda, en la reunión que sostuvieron en Lima el pasado 10 de septiembre, el presidenta Keiko Fujimori Higuchi le ratificó al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, que nuestro país será parte del grupo de naciones para intensificar la lucha contra el crimen organizado y promover inversiones en el Perú.

Si bien es cierto que los Estados miembro reafirmaron en una carta la defensa de sus economías, la gobernanza y el respeto de su soberanía nacional, desde la Comisión de Constitución exigen explicaciones al canciller sobre si la futura incorporación del Perú al Escudo de las Américas va a afectar sus intereses nacionales e internacionales con otros mercados.

Detalles de cómo van los avances de la llegada del papa León XIV al Perú

Del mismo modo, Espá se encargará de detallar los avances de la llegada del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre. Como se recuerda, la santa misa que ofrecerá en Lima será el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco.

Además, la Videnita de Pucallpa será la sede del acto litúrgico que congregará aproximadamente a más de 40 000 fieles, más las comitivas nacionales e internacionales y que la misa en la región Lambayeque será en Pimentel. Asimismo, en Cusco estará en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y en Cajamarca, en Santa Cruz.

Vale recordar que, Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Cajamarca, serán las ciudades que León XIV recorrerá en su retorno al Perú, lo que significará la tercera presencia de un santo padre en nuestro país, luego de Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).

A pocas semanas de su retorno al Perú, desde el Congreso buscan saber cómo van los preparativos del regreso de Robert Prevost al país, visita que viene generando una gran expectativa en todo el territorio nacional.