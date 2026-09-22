Gobierno dispone decreto de urgencia que autoriza contrataciones de bienes y servicios por la llegada del papa León XIV al Perú

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú emitió este martes 22 de septiembre el Decreto de Urgencia N.º 012-2026 que permite realizar oportunamente las contrataciones de bienes y servicios indispensables para atender la visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre.

Según el dispositivo, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Gobierno Regional de Lambayeque podrán efectuar las operaciones pertinentes de "manera excepcional y temporal".

Modificaciones presupuestarias autorizadas al Ministerio de la Producción

De acuerdo con lo señalado en el texto, el Ministerio de la Producción se encuentra autorizado a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, incorporados mediante el artículo 3 de la Ley N.º 32732, Ley que aprueba créditos suplementarios, quedando exceptuado de las responsabilidades que implica el destinar dichos recursos a otros fines no autorizados.

Es importante señalar que, la vigencia del decreto de urgencia es hasta el 16 de noviembre de 2026, con excepción hasta el 31 sobre las modificaciones a cargo de Produce. A continuación, se mencionan las contrataciones únicamente autorizadas a realizar por la visita del sumo pontífice al Perú:

Para el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú , las contrataciones de bienes y servicios para asegurar la cobertura , producción , transmisió n, retransmisión y difusión oficial , po r señal abierta y de acceso gratuito .

, las contrataciones de bienes y servicios para asegurar la , , n, y , po y de . Para el Programa Nacional de Saneamiento Urbano , las contrataciones del servicio integral que además comprende la operación, limpieza , abastecimiento de insumos , manejo y disposición sanitaria de residuos de baños químicos portátiles destinados a las personas que concurran a las actividades de la visita apostólica en Lima .

, las contrataciones del servicio integral que además comprende la operación, , , de destinados a las personas que concurran a las actividades de la visita apostólica en . Para el Gobierno Regional de Lambayeque, las contrataciones de servicios de alquiler de equipamiento, sanitarios portátil, alquiler de elementos de seguridad, adquisición de identificación y de atención protocolar, servicios de movilización, montaje, instalación, interconexión, configuración, pruebas y operación y alquiler de maquinaria pesada.

"Estas contrataciones permitirán desarrollar adecuadamente los eventos programados en las Pampas de Pimentel, el Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de Chiclayo, la Catedral de Chiclayo y la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo de Zaña", puntualiza el decreto.

Así como, ejecutar acciones de acondicionamiento, adecuación, mejoramiento, habilitación, recuperación y mantenimiento de terrenos o espacios de propiedad privada que resulten necesarios para la organización, seguridad, accesibilidad, movilidad, atención de los asistentes y adecuado desarrollo de las actividades vinculadas a la visita apostólica.

Misa en Lima será el lunes 16 de noviembre

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció el pasado 24 de agosto, que la misa que ofrecerá en Lima el papa León XIV será el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco.

Tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, el esperado encuentro volverá a desarrollarse en el campo de la Fuerza Aérea del Perú, donde se espera que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

Además, el viernes 4 de septiembre quedó confirmado que la Videnita de Pucallpa será la sede del acto litúrgico que congregará aproximadamente a más de 40 000 fieles, más las comitivas nacionales e internacionales y que la misa en la región Lambayeque será en Pimentel. Asimismo, en Cusco estará en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y en Cajamarca, en Santa Cruz.

Vale recordar que, Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Cajamarca, serán las ciudades que León XIV recorrerá en su retorno al Perú, lo que significará la tercera presencia de un santo padre en nuestro país, luego de Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).

De esta manera, el Gobierno viene realizando todas las gestiones para estar a la altura de la llegada del papa León XIV.