Contralor César Aguilar es internado de emergencia tras sufrir descompensación en Ayacucho

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El contralor general de la República, César Enrique Aguilar Surichaqui, sufrió un repentino desmayo la mañana de este martes durante un operativo de control en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho.

El inesperado incidente de salud obligó a la evacuación médica de urgencia de la autoridad y a la posterior suspensión de todas las actividades oficiales que tenía programadas para el resto de la jornada en la región.

Contralor César Aguilar se descompensó en Ayacucho

Según ha informado la institución mediante un comunicado, la descompensación del contralor general ocurrió en el marco del desarrollo de sus actividades institucionales, vinculados a acciones de control y supervisión en Huamanga.

En el comunicado donde se confirma el incidente, la entidad se pronunció sobre el estado de salud del alto funcionario y precisó que este se encuentra estable a pesar del inconveniente médico.

"La Contraloría General de la República informa que el señor contralor general sufrió una descompensación, motivo por el cual fue trasladado de manera inmediata a un centro médico de la región para recibir la atención correspondiente, por lo que su estado de salud se encuentra estable", señaló.

Comunicado de la Contraloría

La institución indicó además que los equipos técnicos y operativos desplegados en la región continúan desarrollando sus funciones con normalidad, garantizando la continuidad de las labores de control programadas.

Finalmente, la Contraloría General de la República pidió prudencia y respeto frente a la situación de salud del funcionario, además de agradecer las muestras de preocupación recibidas tras informarse sobre este decaimiento.

Contralor permanece en Hospital Regional de Ayacucho

Según ha reportado Canal N, el contralor se encuentra internado en el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho después de haber sido evacuado de emergencia.

Se ha informado que el alto funcionario sufrió la descompensación cuando supervisaba la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de la Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela.

En conclusión, el contralor general de la República, César Aguilar, se descompensó tras brindar declaraciones a la prensa y tuvo que ser evacuado de emergencia al Hospital Regional.