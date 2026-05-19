Triple choque en el Metropolitano: Siniestro que dejó 40 heridos fue ocasionado por error humano, asegura experto

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Metropolitano volvió a ser noticia en las últimas horas luego que se registrara un triple choque en la Vía Expresa de Paseo de la República el cual dejó más de 40 heridos. Según las imágenes que circularon en redes sociales, las tres unidades impactaron entre sí muy cerca de la estación Angamos generando congestión en esta importante arteria de la capital y demora en el servicio en plena hora punta.

Fue falla humana

Luego de solo minutos del accidente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao se pronunció al respecto indicando que los afectados venían siendo atendidos y que se estaban realizando los trabajos necesarios para recobrar el normal funcionamiento de este sistema de transporte público.

Sin embargo, la entidad no dio detalles de la razón de este choque el cual dejó un bus con el parabrisa completamente destrozado. Eso sí, el presidente de Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, sí se animó a dar una posible causa del siniestro y no dudó en responsabilizar a los conductores.

De acuerdo a su parecer, la falla fue completamente humana ya que las unidades del Metropolitano circulan por un carril exclusivo el cual no comparten con otro vehículo ni con peatones durante todo su recorrido.

#NPortada | Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar, sobre triple choque de buses del Metropolitano que dejó más de 40 heridos: El Metropolitano ya cumplió su ciclo (...) Evidentemente, la falla ha sido humana



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"El Metropolitano ya cumplió su ciclo, ya cumplió sus años de antigüedad, los buses han cumplido 1 millón de kilómetros de recorrido. Están investigando las razones, pero más pareciera, este y el anterior, que fuera falla humana. Es un carril segregado, no hay vehículo que se cruce, peatón, nadie. El conductor solo tiene que estar concentrado en no chocar con el bus de adelante o con el muro", indicó.

Cansancio o distracción

En esa misma línea, el experto señaló que los choferes podrían haber estado cansados o distraídos al momento del impacto. Además, indicó que el sistema ya cumplió su siclo lo cual se refleja en diversos problemas a diario como la espera de varios minutos en cada una de las estaciones.

"Aquí hay dos cosas, o el conductor está cansado o distraído utilizando su teléfono, pero evidentemente la falla es humana. Ellos hacen mantenimiento preventivo, son cuatro empresas que vienen manejando bien a pesar de las falencias, pero también hay problemas en el servicio como mucho tiempo de espera en los paraderos", agregó a Canal N.

De esta manera, el presidente de Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, señaló que el reciente triple choque ocurrido en el Metropolitano se debió por error humano.